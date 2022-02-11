Ефект відчують 1,5 млн українців: Зеленський анонсував програму з термомодернізації

Президент Володомир Зеленський ініціював масштабну програму з термомедернізації, яка охопить близько 5 тис. житлових будинків по всій Україні.

– Мною ініційована програма, метою якої є зменшення споживання енергоносіїв. Наразі ми запускаємо дуже важливу і складну програму з термомодернізації. Я думаю, це важливий захист для громадян, в цьому майбутнє нашої держави, – повідомив глава держави на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові.

За словами глави держави, програма велика і складна, проте залежність від енергоносіїв будь-якої держави не має впливати на опалювальний період.

– Тому цьогоріч будуть здійснені заходи щодо запуску цієї програми. Це близько 5 тис. житлових будинків по всій Україні. Результати зможуть відчути 1,5 млн громадян, які вже наступного опалювального сезону платитимуть за тепло до 60% менше. Йдеться про 700 тис. родин, які проживають у багатоповерхівках, – пояснив президент.

Зеленський запевняє, що реалізація програми за опалювальний сезон 2022-2023 років дозволить зекономити до 8 млрд грн.