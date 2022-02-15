Клієнти державних Приватбанку та Ощадбанку повідомляють про збої в роботі сервісів, зокрема, у Приват24 та Ощад 24/7.

Проблеми спостерігаються із запуском програми та проведенням платежів. У Приватбанку підтвердили, що у сервісах були тимчасові збої.

— Були тимчасові проблеми, пов’язані з перебоями зв’язку в тому ж Приват24 , але ці проблеми вже вирішені. Зараз (станом на 18-ту годину. — Ред.) Приват24 працює у більшості клієнтів, — сказав речник Приватбанку Олег Серга в коментарі Суспільне.

Він також розповів, що в нього немає деталізованої інформації, чи йдеться у цьому випадку про DdоS-атаку.

Користувачі іншого банку – Ощадбанку – нарікали, що не працюють термінали та банкомати, а з карток не можна зняти або зарахувати на них кошти.

Представники банку запевняють, що проблеми були точковими та робота сервісів відновлена.

— Наразі проблем із проведенням операцій через банкомати чи термінали банку не спостерігається, — повідомляють в установі.

Водночас у соціальних мережах клієнти пишуть, що збої у роботі онлайн-сервісів продовжуються.

Перед цим клієнтам банків розіслали фейкові сповіщення про те, що Приват і Ощад не працюватимуть 15 лютого. Кіберполіція уже розслідує інцидент. Всі SMS надсилали з номерів австрійських та польських операторів зв’язку.

У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтвердили, що Приватбанк протягом останніх годин перебуває під масованою DdоS-атакою.

— У Приваті запевняють: жодної загрози для коштів вкладників немає. Кібератака стосується виключно додатку Приват24. Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі, – йдеться у повідомленні.

У центрі також зазначили, що зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ. Там припускають, що це можуть бути дрібні капості з боку агресора.