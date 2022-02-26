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Факты / Украина / Общество

Враг бьет из воздуха: в Киеве 35 пострадавших, в том числе два ребенка

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Враг бьет из воздуха: в Киеве 35 пострадавших, в том числе два ребенка

Мэр столицы Украины Виталий Кличко обратился к жителям Киева с призывом оставаться в укрытиях. Также он рассказал, что по состоянию на шесть утра количество раненых возросло до 35 (из них двое детей).

– Было сложно, но мы выстояли. Российских войск в Киеве нет. Враг пытается прорваться в город, в частности, со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. К сожалению, в Киеве действуют диверсионные группы. Было несколько столкновений, стрельба. По состоянию на шесть утра раненых: 35 человек, в том числе два ребенка, — отметил Кличко.

Мэр города отметил, что людям следует прятаться в укрытие, потому что враг бьет из воздуха. В частности, речь идет о ракете, попавшей в дом в Соломенском районе по адресу Лобановского 6А.

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Также Клично отметил, что в настоящее время город обороняют все возможные подразделения и службы, которые устраивают блокпосты. Поэтому движение по Киеву может быть затруднено.

 

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