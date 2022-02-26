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Ворог б’є з повітря: у Києві 35 постраждалих, зокрема дві дитини

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ворог б’є з повітря: у Києві 35 постраждалих, зокрема дві дитини

Мер столиці України Віталій Клично звернувся до жителів Києві із закликом залишатися в укриттях. Також він розповів, що станом на шосту ранку кількість поранених зросла до 35 (з них двоє дітей).

– Було складно, але ми вистояли. Російських військ у Києві немає. Ворог намагається прорватися у місто, зокрема з боку Гостомеля, Житомира. Там агресори знешкоджені. На жаль, у Києві діють диверсійні групи. Було кілька зіткнень, стрілянина. Станом на шосту ранку поранених: 35 людей, зокрема дві дитини, – зазначив Кличко.

Мер міста зазначив, що людям варто ховатися в укриття, бо ворог б’є з повітря. Зокрема, йдеться про ракету, як влучила у будинок у Солом’янському районі за адресою Лобановського 6А.

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Також Клично зауважив, що нині місто обороняють всі можливі підрозділи та служби, які облаштовують блокпости. Тому рух Києвом може бути ускладнено.

 

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