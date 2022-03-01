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Факты / Украина / Общество

Что взять с собой в бомбоубежище — список вещей

Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Что взять с собой в бомбоубежище — список вещей

24 февраля Украина напала на Россию и начала полномасштабную войну. С тех пор граждане нашей страны знают, что такое бомбоубежища, поскольку вынуждены в них прятаться и даже жить.

Ежедневно в украинских городах звучат сирены, которые означают, что нужно спрятаться в безопасное место. Мирные жители в панике хватают в руки все, что видят, часто — даже не нужные вещи.

Что взять с собой в бомбоубежище:

  • теплые вещи;
  • продукты на несколько дней;
  • воду;
  • аптечку — активированный уголь, препарат для понижения жара, препарат для обезболивания, противоаллергический препарат, лекарство от диареи, лекарство от желудочной инфекции, капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз, лекарства, которое вы принимаете, запас масок, термометр, бинт или марлю;
  • необходимые вещи;
  • что-то на чем можно сидеть, спать — стулья, матрасы, одеяла, пледы, спальные мешки.

Также в бомбоубежище стоит взять тревожный чемоданчик, который в наших реалиях у каждого должен быть наготове. Ранее Факты ICTV писали, что в нем должно быть.

В качестве тревожного чемоданчика лучше всего использовать рюкзак, поскольку его модно накинуть на плечи.

Список вещей:

  1.  Копии важных документов в непромокаемой упаковке. Заранее сделайте копии паспортов, автомобильных прав, документов, доказывающих ваши права на недвижимость, машину и т. д. Документы уложить нужно так, чтобы их легко можно было достать. Желательно положить с документами фотографии родных и близких.
  2. Кредитные карты и наличные деньги. У вас всегда должен быть запас денег.
  3. Дубликаты ключей от дома и автомобиля.
  4. Карта местности и доведенный до ведома всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи.
  5. Устройства связи и доступа к информации. Можно взять недорогой мобильный телефон с зарядным устройством.
  6. Фонарик, а лучше несколько, с запасными батарейками и лампочками к нему. Компас и часы, желательно водонепроницаемые.
  7. Мультитул – многофункциональный инструмент. Обычно он выглядит как складные пассатижи, в ручках которых спрятаны дополнительные инструменты (нож, шило, пила, отвертка, ножницы и многое другое).
  8. Нож и топорик.
  9. Сигнальные средства (свисток, фальшфейер).
  10. Пакеты для мусора емкостью 120 л (примерно пять штук). Они могут заменить тент, если разрезать.
  11. Рулон широкого скотча.
  12. Упаковка презервативов (12 штук без коробки, без смазки и ароматизаторов). Пригодиться может во многих ситуациях.
  13. Шнур синтетический диаметром 4-5 мм и длиной 20 м.
  14. Блокнот и карандаш.
  15. Нитки и иголки.
  16. Аптечка. Количество лекарств следует рассчитать на оказание помощи не только себе, но и окружающим: бинты, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие, препараты против аллергии, диареи и кишечной инфекции, глазные капли, антибиотики в порошке.
  17. Принимаемые вами на постоянной основе лекарства на неделю с указанием дозировки и способа применения. Имена и телефоны ваших докторов. Следите за сроком годности лекарств (при упаковке забейте в календарь дату ревизии препаратов).
  18. Одежда. Два комплекта нижнего белья. Две пары хлопчатобумажных носков. Запасные штаны, сорочка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапочка, рукавицы, шарф. Надежная и удобная обувь.
  19. Мини-палатка, спальник.
  20. Гигиенические средства: зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, полотенце (можно прессованные), туалетная бумага, несколько упаковок сухих платков, несколько обычных носовых платков, влажные салфетки. Женщинам – средства личной гигиены. Можно взять бритву и маникюрный набор.
  21. Принадлежности для детей.
  22. Посуда: казанок, фляга, ложка, кружка (лучше металлическая 0,5 л), раскладной стаканчик.
  23. Спички, зажигалка.
  24. Запас еды на несколько дней. Все, что можно есть без приготовления и что занимает мало места, долго хранится. Питьевая вода на 1-2 дня, которую нужно периодически обновлять. Высококалорийные сладости, например шоколадные батончики и горсть леденцов.
  25. Из продуктов: две банки хорошей тушенки, галеты, суповые пакеты, мясные или рыбные консервы, любые крупы, макароны, сухие овощные полуфабрикаты.
  26. Водка или медицинский спирт.
  27. Семейные ценности и реликвии, но только после самого необходимого.
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Фото: Pixabay

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