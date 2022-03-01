Что взять с собой в бомбоубежище — список вещей

24 февраля Украина напала на Россию и начала полномасштабную войну. С тех пор граждане нашей страны знают, что такое бомбоубежища, поскольку вынуждены в них прятаться и даже жить.
Ежедневно в украинских городах звучат сирены, которые означают, что нужно спрятаться в безопасное место. Мирные жители в панике хватают в руки все, что видят, часто — даже не нужные вещи.
Что взять с собой в бомбоубежище:
- теплые вещи;
- продукты на несколько дней;
- воду;
- аптечку — активированный уголь, препарат для понижения жара, препарат для обезболивания, противоаллергический препарат, лекарство от диареи, лекарство от желудочной инфекции, капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз, лекарства, которое вы принимаете, запас масок, термометр, бинт или марлю;
- необходимые вещи;
- что-то на чем можно сидеть, спать — стулья, матрасы, одеяла, пледы, спальные мешки.
Также в бомбоубежище стоит взять тревожный чемоданчик, который в наших реалиях у каждого должен быть наготове. Ранее Факты ICTV писали, что в нем должно быть.
В качестве тревожного чемоданчика лучше всего использовать рюкзак, поскольку его модно накинуть на плечи.
Список вещей:
- Копии важных документов в непромокаемой упаковке. Заранее сделайте копии паспортов, автомобильных прав, документов, доказывающих ваши права на недвижимость, машину и т. д. Документы уложить нужно так, чтобы их легко можно было достать. Желательно положить с документами фотографии родных и близких.
- Кредитные карты и наличные деньги. У вас всегда должен быть запас денег.
- Дубликаты ключей от дома и автомобиля.
- Карта местности и доведенный до ведома всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи.
- Устройства связи и доступа к информации. Можно взять недорогой мобильный телефон с зарядным устройством.
- Фонарик, а лучше несколько, с запасными батарейками и лампочками к нему. Компас и часы, желательно водонепроницаемые.
- Мультитул – многофункциональный инструмент. Обычно он выглядит как складные пассатижи, в ручках которых спрятаны дополнительные инструменты (нож, шило, пила, отвертка, ножницы и многое другое).
- Нож и топорик.
- Сигнальные средства (свисток, фальшфейер).
- Пакеты для мусора емкостью 120 л (примерно пять штук). Они могут заменить тент, если разрезать.
- Рулон широкого скотча.
- Упаковка презервативов (12 штук без коробки, без смазки и ароматизаторов). Пригодиться может во многих ситуациях.
- Шнур синтетический диаметром 4-5 мм и длиной 20 м.
- Блокнот и карандаш.
- Нитки и иголки.
- Аптечка. Количество лекарств следует рассчитать на оказание помощи не только себе, но и окружающим: бинты, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие, препараты против аллергии, диареи и кишечной инфекции, глазные капли, антибиотики в порошке.
- Принимаемые вами на постоянной основе лекарства на неделю с указанием дозировки и способа применения. Имена и телефоны ваших докторов. Следите за сроком годности лекарств (при упаковке забейте в календарь дату ревизии препаратов).
- Одежда. Два комплекта нижнего белья. Две пары хлопчатобумажных носков. Запасные штаны, сорочка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапочка, рукавицы, шарф. Надежная и удобная обувь.
- Мини-палатка, спальник.
- Гигиенические средства: зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, полотенце (можно прессованные), туалетная бумага, несколько упаковок сухих платков, несколько обычных носовых платков, влажные салфетки. Женщинам – средства личной гигиены. Можно взять бритву и маникюрный набор.
- Принадлежности для детей.
- Посуда: казанок, фляга, ложка, кружка (лучше металлическая 0,5 л), раскладной стаканчик.
- Спички, зажигалка.
- Запас еды на несколько дней. Все, что можно есть без приготовления и что занимает мало места, долго хранится. Питьевая вода на 1-2 дня, которую нужно периодически обновлять. Высококалорийные сладости, например шоколадные батончики и горсть леденцов.
- Из продуктов: две банки хорошей тушенки, галеты, суповые пакеты, мясные или рыбные консервы, любые крупы, макароны, сухие овощные полуфабрикаты.
- Водка или медицинский спирт.
- Семейные ценности и реликвии, но только после самого необходимого.