Что взять с собой в бомбоубежище — список вещей

24 февраля Украина напала на Россию и начала полномасштабную войну. С тех пор граждане нашей страны знают, что такое бомбоубежища, поскольку вынуждены в них прятаться и даже жить.

Ежедневно в украинских городах звучат сирены, которые означают, что нужно спрятаться в безопасное место. Мирные жители в панике хватают в руки все, что видят, часто — даже не нужные вещи.

Что взять с собой в бомбоубежище:

теплые вещи;

продукты на несколько дней;

воду;

аптечку — активированный уголь, препарат для понижения жара, препарат для обезболивания, противоаллергический препарат, лекарство от диареи, лекарство от желудочной инфекции, капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз, лекарства, которое вы принимаете, запас масок, термометр, бинт или марлю;

необходимые вещи;

что-то на чем можно сидеть, спать — стулья, матрасы, одеяла, пледы, спальные мешки.

Также в бомбоубежище стоит взять тревожный чемоданчик, который в наших реалиях у каждого должен быть наготове. Ранее Факты ICTV писали, что в нем должно быть.

В качестве тревожного чемоданчика лучше всего использовать рюкзак, поскольку его модно накинуть на плечи.

Список вещей: