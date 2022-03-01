Що взяти з собою в бомбосховище – список речей

24 лютого Росія напала на Україну та розпочала повномасштабну війну. З того часу громадяни нашої країни знають, що таке бомбосховища, оскільки змушені ховатися в них і навіть жити.

Щодня в українських містах звучать сирени, які означають, що треба сховатись у безпечне місце. Мирні жителі в паніці хапають у руки все, що бачать, часто навіть не потрібні речі.

Що взяти з собою в бомбосховище:

теплі речі;

продукти на кілька днів;

воду;

аптечку – активоване вугілля, препарат для зниження жару, препарат для знеболювання, протиалергічний препарат, ліки від діареї, ліки від шлункової інфекції, краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей, ліки, які ви приймаєте, запас масок, термометр, бинт або марлю.

необхідні речі;

необхідні речі; щось на чому можна сидіти, спати – стільці, матраци, ковдри, пледи, спальні мішки.

Також у бомбосховище варто взяти тривожну валізку, яка в наших реаліях у кожного має бути напоготові. Раніше Факти ICTV писали, що в ній має бути.

В якості тривожної валізки найкраще використовувати рюкзак, оскільки його можна накинути на плечі.

Список речей: