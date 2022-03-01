Що взяти з собою в бомбосховище – список речей

24 лютого Росія напала на Україну та розпочала повномасштабну війну. З того часу громадяни нашої країни знають, що таке бомбосховища, оскільки змушені ховатися в них і навіть жити.
Щодня в українських містах звучать сирени, які означають, що треба сховатись у безпечне місце. Мирні жителі в паніці хапають у руки все, що бачать, часто навіть не потрібні речі.
Що взяти з собою в бомбосховище:
- теплі речі;
- продукти на кілька днів;
- воду;
- аптечку – активоване вугілля, препарат для зниження жару, препарат для знеболювання, протиалергічний препарат, ліки від діареї, ліки від шлункової інфекції, краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей, ліки, які ви приймаєте, запас масок, термометр, бинт або марлю.
необхідні речі;
- щось на чому можна сидіти, спати – стільці, матраци, ковдри, пледи, спальні мішки.
Також у бомбосховище варто взяти тривожну валізку, яка в наших реаліях у кожного має бути напоготові. Раніше Факти ICTV писали, що в ній має бути.
В якості тривожної валізки найкраще використовувати рюкзак, оскільки його можна накинути на плечі.
Список речей:
- Копії важливих документів в упаковці, що не промокається. Заздалегідь зробіть копії паспортів, автомобільних прав, документів, що доводять ваші права на нерухомість, машину тощо. Документи потрібно укласти так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких
- Кредитні картки та готівка. У вас завжди має бути запас грошей.
- Дублікати ключів від будинку та автомобіля.
- Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку та місце зустрічі.
- Пристрої зв’язку та доступу до інформації. Можна взяти недорогий мобільний телефон із зарядним пристроєм.
- Ліхтарик, а краще кілька, із запасними батарейками та лампочками до нього. Компас і годинник, бажано водонепроникний.
- Мультитул – багатофункціональний інструмент. Зазвичай він виглядає як складні пасатижі, в ручках яких заховані додаткові інструменти (ніж, шило, пила, викрутка, ножиці тощо).
- Ніж і топірець.
- Сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр).
- Пакети для сміття ємністю 120 л (приблизно 5 штук). Вони можуть замінити намет, якщо розрізати.
- Рулон широкого скотчу.
- Упаковка презервативів (12 штук без коробки, без мастила та ароматизаторів). Можуть знадобитися в багатьох ситуаціях.
- Шнур синтетичний діаметром 4-5 мм та довжиною 20 м.
- Блокнот та олівець.
- Нитки та голки.
- Аптечка. Кількість ліків слід розрахувати на надання допомоги не тільки собі, а й оточуючим: бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні препарати проти алергії, діареї та кишкової інфекції, очні краплі, антибіотики в порошку.
- Ліки, які ви постійно приймаєте на тиждень із зазначенням дозування та способу застосування. Імена та телефони ваших лікарів. Слідкуйте за терміном придатності ліків.
- Одяг. Два комплекти спідньої білизни. Дві пари бавовняних шкарпеток. Запасні штани, сорочка чи кофта, плащ-дощовик, в’язана шапочка, рукавиці, шарф. Надійне та зручне взуття.
- Міні-намет, спальник.
- Гігієнічні засоби: зубна щітка та паста, невеликий шматок мила, рушник (можна пресовані), туалетний папір, кілька упаковок сухих хусток, кілька звичайних хусток, вологі серветки. Жінкам – засоби особистої гігієни. Можна взяти бритву та манікюрний набір.
- Аксесуари для дітей.
- Посуд: казанок, фляга, ложка, кухоль (краще металевий 0,5 л), розкладний стаканчик.
- Сірники, запальничка.
- Запас їжі на кілька днів. Все, що можна їсти без приготування і займає мало місця, довго зберігається. Питна вода на 1-2 дні, яку потрібно періодично оновлювати. Висококалорійні солодощі, наприклад – шоколадні батончики та жменя льодяників.
- З продуктів: дві банки тушонки, галети, супові пакети, м’ясні чи рибні консерви, будь-які крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.
- Горілка чи медичний спирт.
- Сімейні цінності та реліквії, але тільки після найнеобхіднішого.