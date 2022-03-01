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Факти / Україна / Суспільство

Що взяти з собою в бомбосховище – список речей

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Що взяти з собою в бомбосховище – список речей

24 лютого Росія напала на Україну та розпочала повномасштабну війну. З того часу громадяни нашої країни знають, що таке бомбосховища, оскільки змушені ховатися в них і навіть жити.

Щодня в українських містах звучать сирени, які означають, що треба сховатись у безпечне місце. Мирні жителі в паніці хапають у руки все, що бачать, часто навіть не потрібні речі.

Що взяти з собою в бомбосховище:

  • теплі речі;
  • продукти на кілька днів;
  • воду;
  • аптечку – активоване вугілля, препарат для зниження жару, препарат для знеболювання, протиалергічний препарат, ліки від діареї, ліки від шлункової інфекції, краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей, ліки, які ви приймаєте, запас масок, термометр, бинт або марлю.
    необхідні речі;
  • щось на чому можна сидіти, спати – стільці, матраци, ковдри, пледи, спальні мішки.

Також у бомбосховище варто взяти тривожну валізку, яка в наших реаліях у кожного має бути напоготові. Раніше Факти ICTV писали, що в ній має бути.

В якості тривожної валізки найкраще використовувати рюкзак, оскільки його можна накинути на плечі.

Список речей:

  1. Копії важливих документів в упаковці, що не промокається. Заздалегідь зробіть копії паспортів, автомобільних прав, документів, що доводять ваші права на нерухомість, машину тощо. Документи потрібно укласти так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких
  2. Кредитні картки та готівка. У вас завжди має бути запас грошей.
  3. Дублікати ключів від будинку та автомобіля.
  4. Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку та місце зустрічі.
  5. Пристрої зв’язку та доступу до інформації. Можна взяти недорогий мобільний телефон із зарядним пристроєм.
  6. Ліхтарик, а краще кілька, із запасними батарейками та лампочками до нього. Компас і годинник, бажано водонепроникний.
  7. Мультитул – багатофункціональний інструмент. Зазвичай він виглядає як складні пасатижі, в ручках яких заховані додаткові інструменти (ніж, шило, пила, викрутка, ножиці тощо).
  8. Ніж і топірець.
  9. Сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр).
  10. Пакети для сміття ємністю 120 л (приблизно 5 штук). Вони можуть замінити намет, якщо розрізати.
  11. Рулон широкого скотчу.
  12. Упаковка презервативів (12 штук без коробки, без мастила та ароматизаторів). Можуть знадобитися в багатьох ситуаціях.
  13. Шнур синтетичний діаметром 4-5 мм та довжиною 20 м.
  14. Блокнот та олівець.
  15. Нитки та голки.
  16. Аптечка. Кількість ліків слід розрахувати на надання допомоги не тільки собі, а й оточуючим: бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні препарати проти алергії, діареї та кишкової інфекції, очні краплі, антибіотики в порошку.
  17. Ліки, які ви постійно приймаєте на тиждень із зазначенням дозування та способу застосування. Імена та телефони ваших лікарів. Слідкуйте за терміном придатності ліків.
  18. Одяг. Два комплекти спідньої білизни. Дві пари бавовняних шкарпеток. Запасні штани, сорочка чи кофта, плащ-дощовик, в’язана шапочка, рукавиці, шарф. Надійне та зручне взуття.
  19. Міні-намет, спальник.
  20. Гігієнічні засоби: зубна щітка та паста, невеликий шматок мила, рушник (можна пресовані), туалетний папір, кілька упаковок сухих хусток, кілька звичайних хусток, вологі серветки. Жінкам – засоби особистої гігієни. Можна взяти бритву та манікюрний набір.
  21. Аксесуари для дітей.
  22. Посуд: казанок, фляга, ложка, кухоль (краще металевий 0,5 л), розкладний стаканчик.
  23. Сірники, запальничка.
  24. Запас їжі на кілька днів. Все, що можна їсти без приготування і займає мало місця, довго зберігається. Питна вода на 1-2 дні, яку потрібно періодично оновлювати. Висококалорійні солодощі, наприклад – шоколадні батончики та жменя льодяників.
  25. З продуктів: дві банки тушонки, галети, супові пакети, м’ясні чи рибні консерви, будь-які крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.
  26. Горілка чи медичний спирт.
  27. Сімейні цінності та реліквії, але тільки після найнеобхіднішого.
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Фото: Pixabay

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