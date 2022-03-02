В Херсоне неизвестные призывают людей выйти на улицу – это может быть провокация врага

В Херсоне неизвестные люди на автобусах из-за громкоговорителя призывают людей выйти на улицу.

Они делают это под предлогом бесплатной раздачи хлеба.

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщил, что областные и местные власти не проводят подобных акций и это может быть провокация оккупантов

Лагута подчеркнул, что следить за сообщениями следует на официальных источниках:

телеграмм канал Лагуты: https://t.me/khersonskaODA

@Херсонская облгосадминистрация

@Херсонский городской совет

@Херсонский областной совет

Также на официальных ресурсах центральных органов власти.

Сегодня, 2 марта, в 5 утра мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что российские военные захватили железнодорожный вокзал и речной порт.

Утром 1 марта российские захватчики обстреляли жилые дома в Херсоне. Также в парке по улице Нефтяников российские захватчики расстреляли людей, которые с голыми руками, с одними только коктейлями Молотова бросились останавливать колонну российской военной техники.

Источник: Геннадий Лагута