В Херсоне неизвестные призывают людей выйти на улицу – это может быть провокация врага

В Херсоне неизвестные люди на автобусах из-за громкоговорителя призывают людей выйти на улицу.
Они делают это под предлогом бесплатной раздачи хлеба.
Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщил, что областные и местные власти не проводят подобных акций и это может быть провокация оккупантов
Лагута подчеркнул, что следить за сообщениями следует на официальных источниках:
- телеграмм канал Лагуты: https://t.me/khersonskaODA
- @Херсонская облгосадминистрация
- @Херсонский городской совет
- @Херсонский областной совет
- Также на официальных ресурсах центральных органов власти.
Сегодня, 2 марта, в 5 утра мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что российские военные захватили железнодорожный вокзал и речной порт.
Утром 1 марта российские захватчики обстреляли жилые дома в Херсоне. Также в парке по улице Нефтяников российские захватчики расстреляли людей, которые с голыми руками, с одними только коктейлями Молотова бросились останавливать колонну российской военной техники.
Источник: Геннадий Лагута