В Херсоне враг захватил железнодорожный вокзал и речной порт

В Херсоне русские военные захватили железнодорожный вокзал и речной порт.

Об этом сообщил мэр города Игорь Колыхаев.

По его словам, пока сложно обеспечивать жизнедеятельность города.

— Люди очень напуганы, они находятся в своих домах, в бомбоубежищах. Тероборона совершала бои – трудно сказать, что сейчас с ними. Российские войска идут по нашему городу, идут по нашим улицам. Захватили железнодорожный вокзал, речной порт. Есть большие вопросы к тому, как мы будем обеспечивать жизнедеятельность нашего города, – отметил Колыхаев.

Он добавил, что пока неизвестно, сколько именно в городе убитых и пострадавших.

– Очень много было попаданий в школы, очень много было попаданий в ТРЦ Фабрика. Пожары в многоэтажных домах. Много взрывов в городе, – добавил Колыхаев.

Утром 1 марта российские захватчики обстреляли жилые дома в Херсоне. Также в парке по улице Нефтяников оккупанты расстреляли людей, которые с голыми руками, с одними только коктейлями Молотова бросились останавливать колонну российской военной техники.