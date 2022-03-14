Все, кто прибыл в Польшу после 24 февраля 2022 года и был зарегистрирован Пограничной службой Польши, находятся в Польше легально, комментирует новый закон об украинских мигрантах эксперт по легализации в Польше Оксана Колесник.

Срок пребывания

Время легальности пребывания ограничено – 18 месяцев. Это 18 месяцев, видимо, от 24 февраля 2022 года. Кабинет министров определит в будущем дату, от которой продлится отсчет 18 месяцев. Правительство будет следить за состоянием боевых действий в Украине и одновременно за количеством прибывающих в Польшу лиц.

Если правительство приходит к выводу, что война закончилась и прибывающие в Польшу люди не убегают уже от войны, определит конечную дату, от которой человек будет находиться 18 месяцев легально.

То есть, если польский кабинет министров определит в будущем, что боевые действия окончательно завершились, например, 1 апреля 2022 года и уже нет причины бежать из Украины, то последнее лицо, которое заедет в Польшу с правом на 18 месяцев легального пребывания на основе упомянутого закона, заедет сюда 1 апреля 2022 года, а всех, кто заедет уже 2 апреля 2022 года (например), закон не будет касаться.

Закон не касается лиц, имеющих уже в Польше любое разрешение на пребывание (временный, постоянный, резидент ЕС) и лиц, которые въехали в Польшу до 24 февраля 2022 года.

В течение тех 18 месяцев можно выехать из Польши, но не дольше месяца, потому что, если перерыв будет длиннее, гражданин Украины потеряет статус украинского военного мигранта.

Если с 24 февраля 2022 года границу пересекла беременная гражданка Украины (или беременная жена гражданина Украины без украинского гражданства) и родила здесь ребенка – пребывание ребенка – легальное.

Закон об иностранцах

Подчеркиваю, что закон об иностранцах действует и его все положения – также действуют. Граждане Украины, пересекшие границу после 24 февраля 2022 года, могут воспользоваться и положениями закона об иностранцах (если заехали с биометрическими паспортами в рамках безвизового движения), и особыми положениями. Выбирать нужно то, что полезнее, полезнее оказывается спецзакон.

Время пребывания в Польше на основе спецзакона будет отнесено к пятилетнему стажу, необходимому для получения статуса резидента ЕС.

Лица, которые въехали в Польшу без контроля документов и не были зарегистрированы в системе Пограничной службы, должны зарегистрироваться у пограничников в течение 60 дней со дня прибытия.

Заявление нужно подписывать не присущим украинцам карлюкой, а своим именем и фамилией после транслитерации (латинскими буквами).

Прежде чем отправитесь к фотографу и заплатите за снимки, проверьте, не предоставляет ли администрация общины их бесплатно.

Проживание у кого-то дома

Каждое лицо, приютившее украинских военных мигрантов, может заключить с администрацией общины договор и получить средства через 60 дней. Размер выплат будет определена подзаконным исполнительным актом.