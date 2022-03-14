Уничтоженые дома и российское мародерство: оккупанты продолжают обстреливать города Киевщины

В Киевской области до сих пор пытаются эвакуировать мирное население. Под звуки обстрелов и взрывов военные выводят пожилых и раненых людей.

Гостомель, Ирпень и Буча до сих пор остаются горячими точками всей Украины. Оккупант занял 30% Ирпеня, за которые украинские солдаты отважно борются.

Некоторые из покидающих город уже не имеют домов. Они были уничтожены ракетами.

Люди рассказывают, что в местах, которые еще не удалось отбить, захватчики удачно реализуют приказы руководства о самообеспечении.

Очевидцы рассказывают, как российские мародеры выносят из квартир мирных жителей ценные вещи – телевизоры, ноутбуки, кухонные принадлежности.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин призывает людей не фотографировать и не снимать на камеру передвижения наших войск, чтобы не помогать врагу. Также Александр отметил, что именно из-за съемки в эту ночь погибли три украинских бойца. Они, защищая въезд в Бучу, стояли на блокпостах.

– Все бегают, фотографируют, выкладывают в интернет, тем самым показывая наши позиции врагу, – говорит Александр Маркушин.

Чтобы освободить Ирпень и остальную оккупированную Киевщину от российских оккупантов, там остановили деятельность журналистов, в том числе и международных.