Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 18 день війни
Вбили Вбили
85 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Знищені будинки та російське мародерство: окупанти продовжують обстрілювати міста Київщини

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Знищені будинки та російське мародерство: окупанти продовжують обстрілювати міста Київщини

На Київщині досі намагаються евакуювати мирне населення. Під звуки обстрілів та вибухів військові виводять літніх та поранених людей.

Гостомель, Ірпінь та Буча досі залишаються найгарячішими точками усієї України. Окупант зайняв 30% Ірпеня, за які українські солдати відважно борються.

Дехто з тих, хто залишає місто, вже не має домівок. Їх просто розтрощило ракетами.

Люди розповідають, що у місцях, які ще не вдалося відбити, загарбники вдало реалізують накази керівництва про самозабезпечення.

Очевидці розповідають, як російські мародери виносять з квартир мирних жителів цінні речі – телевізори, ноутбуки, кухонне приладдя.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин закликає людей не фотографувати та не знімати на камеру пересування наших військ, щоби не допомагати ворогу. Також Олександр зазначив, що саме через зйомку у цю ніч загинуло троє українських бійців. Вони захищали в’їзд Бучі, стояли на блокпостах.

– Усі бігають, фотографують, викладають в інтернет, цим самим показуючи наші позиції ворогу, – каже Олександр Маркушин.

Щоб звільнити Ірпінь та решту окупованої Київщини від російських окупантів, там зупинили діяльність журналістів, зокрема й міжнародних.

Читайте
Артобстріл житлового будинку в Києві та пожежі у зоні ЧАЕС: що відбувається на 19-ту добу війни в Україні

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка