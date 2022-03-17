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Факты / Украина / Общество

Из Запорожья в Бердянск отправилась эвакуационная колонна автобусов и бензовозов

Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Из Запорожья в Бердянск отправилась эвакуационная колонна автобусов и бензовозов

Из Запорожья в Бердянск отправилась эвакуационная колонна автобусов и бензовозов для заправки частных автомобилей, на которых люди выезжают из Мариуполя. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Соответствующее видео он обнародовал в своем Telegram-канале. На нем видно, как едет эвакуационная колонна.

Ранее мы публиковали видеообращение министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук. Она сказала, что на 17 марта согласовано девять гуманитарных коридоров.

В Донецкой области коридор будет работать из Мариуполя в Запорожье. В Киевской области — из Бородянки в Житомир и из села Шевченково в Бровары.

Также сегодня, 17 марта, планируется доставка продуктов и медикаментов в Гостомель, Бучу и села Семиполки, Марковцы, Опанасов.

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