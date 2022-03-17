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Факти / Україна / Суспільство

Із Запоріжжя до Бердянська вирушила евакуаційна колона автобусів і бензовозів

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Із Запоріжжя до Бердянська вирушила евакуаційна колона автобусів і бензовозів

Із Запоріжжя до Бердянська вирушила евакуаційна колона автобусів і бензовозів для заправки приватних автомобілів, на яких люди виїжджають із Маріуполя. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Відповідне відео він оприлюднив у своєму Telegram-каналі. На ньому видно, як їде евакуаційна колона.

Раніше ми публікували відеозвернення міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Вона сказала, що на 17 березня узгоджено дев’ять гуманітарних коридорів.

На Донеччині коридор працюватиме з Маріуполя до Запоріжжя. На Київщині – з Бородянки до Житомира та із села Шевченкове до Броварів.

Також сьогодні, 17 березня, планується доставка продуктів та медикаментів у Гостомель, Бучу та села Семиполки, Марківці, Опанасів.

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Евакуація із Запоріжжя: розклад і рейси поїздів до 27 березня 2022

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