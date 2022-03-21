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Факты / Украина / Общество

В Черниговской области меняют время комендантского часа

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
В Черниговской области меняют время комендантского часа

С 21 марта комендантский час на территории Черниговской области будет длится с 20.00 до 6.00. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Он напомнил местным жителям, что во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или жилье. Поскольку именно в это время усиливается работа наших военных против российских диверсионно-разведывательных групп.

Поэтому граждан призывают не создавать дополнительные препятствия и не подвергать себя опасности.

Также Вячеслав Чаус добавил, что исключения по пребыванию вне дома во время, когда действует комендантский час, есть для определенных граждан и работников критической инфраструктуры. Но с собой они обязательно должны иметь документы, удостоверяющие личность, или специальный пропуск.

Российские войска не прекращают обстреливать город. 20 марта в Чернигове попала под обстрел машина, которая развозила воду горожанам. По предварительным данным, погибли два человека и еще несколько получили травмы.

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Фото: Depositphotos

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