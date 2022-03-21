З 21 березня комендантська година на території Чернігівської області триватиме з 20.00 до 6.00. Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Він нагадав місцевим жителям, що під час комендантської години заборонено залишати укриття чи власне житло. Оскільки саме у цей час посилюється робота наших військових проти російських диверсійно-розвідувальних груп.

Тому громадян закликають не створювати додаткові перешкоди і не наражати себе на небезпеку.

Також В’ячеслав Чаус додав, що винятки щодо перебування поза домом у час, коли діє комендантська година, є для певних громадян та працівників критичної інфраструктури. Але з собою вони обов’язково повинні мати документи, що посвідчують особу, чи спеціальну перепустку.

Російські війська не припиняють обстрілювати місто. 20 березня у Чернігові потрапила під обстріл машина, яка розвозила воду містянам. За попередніми даними, загинуло двоє людей і ще кілька зазнали травм.