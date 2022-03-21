Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора одного из кадыровцев, который рассказывает своей жене, как действительно воюют кадыровцы в Украине.

Тот говорит, что находится не на передовой, но останавливает тех, кто убегает.

На аудио мужчина на чеченском языке рассказывает женщине, как он воюет в Украине. По его словам, он находится не в горячей точке, а позади, и выступает этаким заградительным отрядом для россиян, которые хотят бежать домой с войны.

— Главная задача кадыровцев – зачистка и убийство бегущих с поля боя российских солдат. То есть они выполняют функцию заградотрядов и стреляют по своим. Хотя “своими” россиян они не считают, называют “вшивыми” и с удовольствием их убивают, — отмечают в СБУ.

Также захватчик рассказывает своей жене, что украинская артиллерия смалит по ним и днем, и ночью, а боеприпасы не заканчиваются.

В СБУ добавляют, что российская пропаганда формирует их образ как грозной силы, способной выполнить любые задачи Путина. Но за 26 дней войны украинские воины сполна разбили этот миф.

Кадыровцев теперь называют не иначе, как TikTok-войсками из-за их любви к постановочным роликам. Так как на войне они отметились только видеосъемками и зверствами против мирного населения.