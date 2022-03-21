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Факты / Украина / Общество

Убивают бегущих с поля боя россиян: СБУ опубликовала разговор кадыровца

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
кадирівці в Україні

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора одного из кадыровцев, который рассказывает своей жене, как действительно воюют кадыровцы в Украине.

Тот говорит, что находится не на передовой, но останавливает тех, кто убегает.

На аудио мужчина на чеченском языке рассказывает женщине, как он воюет в Украине. По его словам, он находится не в горячей точке, а позади, и выступает этаким заградительным отрядом для россиян, которые хотят бежать домой с войны.

— Главная задача кадыровцев – зачистка и убийство бегущих с поля боя российских солдат. То есть они выполняют функцию заградотрядов и стреляют по своим. Хотя “своими” россиян они не считают, называют “вшивыми” и с удовольствием их убивают, — отмечают в СБУ.

Также захватчик рассказывает своей жене, что украинская артиллерия смалит по ним и днем, и ночью, а боеприпасы не заканчиваются.

В СБУ добавляют, что российская пропаганда формирует их образ как грозной силы, способной выполнить любые задачи Путина. Но за 26 дней войны украинские воины сполна разбили этот миф.

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Кадыровцев теперь называют не иначе, как TikTok-войсками из-за их любви к постановочным роликам. Так как на войне они отметились только видеосъемками и зверствами против мирного населения.

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Источник: СБУ

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