Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис розмови одного з кадирівців, який розповідає своїй дружині, як насправді воюють кадирівці в Україні.

Той каже, що перебуває не на передовій, але зупиняє тих, хто звідти втікає.

На аудіо чоловік чеченською мовою розповідає жінці, як він воює в Україні. За його словами, він перебуває не у гарячій точці, а позаду, і виступає таким собі загороджувальним загоном для росіян, які хочуть втекти додому з війни.

— Головне завдання кадирівців – зачистка і вбивство російських солдатів, які втікають з поля бою. Тобто вони виконують функцію загородзагонів і стріляють по своїх. Хоча “своїми” росіян вони не вважають, називають “вошивими” і з задоволенням їх убивають, – зазначають у СБУ.

Також загарбник розповідає своїй дружині, що українська артилерія смалить по них і вдень, і вночі, а боєприпаси не закінчуються.

В СБУ додають, що російська пропаганда формує їхній образ як грізної сили, що здатна виконати будь-які завдання Путіна. Але за 26 днів війни українські воїни вщент розбили цей міф.

Кадирівців тепер називають не інакше, як ТікТок-військами через їхню любов до постановочних роликів. Бо на війні вони відзначились лише відеозйомками та звірствами проти мирного населення.