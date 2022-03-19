Российские войска совершают зверства на временно захваченных территориях Украины – военные преступления и преступления против человечности: убийства мирных жителей, пытки, ограбления, мародерство.

Журналисты BBC News Украина обнародовали жуткую историю женщины, которой удалось вырваться из временно захваченного врагом села, расположенного на севере Киевской области.

Воровство еды, мародерство и захват домов

Как рассказала Светлана (имя женщины изменено в интересах безопасности), российские захватчики зашли в их село во второй день полномасштабной войны в Украине (т.е. 25 февраля). Тогда же в населенном пункте пропал свет.

По словам женщины, колонны танков и другой российской военной техники постоянно шли через село транзитом из Беларуси. Враг сделал в населенном пункте что-то вроде тыловой базы.

Захватчики выгоняли из домов многих местных жителей, чтобы самим туда вселиться. Светлана сообщила, что знает о 15 людях с детьми, которых таким образом выгнали на улицу.

– На второй день войны у нас разгромили все магазины, поэтому с того времени продуктов уже взять было негде… Поели у многих людей живность, какая была: куры, индюки – все сожрали. Из погребов позабирали еду, иногда вчистую все подчищали, — рассказала женщина.

Женщина вспоминает, что у российских захватчиков был плохой паек: есть им фактически было нечего, и они прибегали к массовым ограблениям людей и мародерству.

Воровали солдаты армии РФ и бытовые вещи жителей села.

– Воровали из домов все, что можно было воровать. Танк один у них здесь сгорел. Полезли ребята посмотреть. А там духи, фены, детские коляски. Такое впечатление, что хотели себе домой что-то привезти, — отметила Светлана.

У военных РФ не было телефонов, а потому они отбирали их у жителей села и звонили домой.

Зверства кадыровцев

Как рассказала Светлана, поведение военных-россиян кое-чем отличалось от того, как обращались с украинцами кадыровцы. Последние убивали мирных украинцев в селе: в частности, когда замечали, что кто-то пытается уехать или снимает что-то на телефон.

– Чеченцы расстреливали гражданских мужчин, женщин и детей. Много было случаев, когда расстреливали мирных жителей. Я лично знаю несколько историй расстрела, где-то десять человек, — отметила Светлана.

Женщина рассказала несколько ужасающих историй таких расправ кадыровцев. По ее словам, первое убийство произошло сразу после захвата села. На автомобиле ехала семья (женщина, мужчина и маленький ребенок), и враг расстрелял их из пулемета.

Еще в одном случае отец с дочерью ехали забрать раненую мать из соседнего села, и кадыровцы убили их автоматной очередью. Еще одному мужчине прямо в центре села прострелили голову, а автомобиль, в котором он находился, взорвали.

Светлана уточнила, что захватчики расстреливали без предупреждения всех, кто снимал что-то на телефон (передвижение техники и подобное).

– Один мужчина снимал со двора колонну. Его подстрелили в ногу. Он начал ползти, а они его вблизи добили, – сообщила женщина.

Она добавила, что кадыровцы временами изображали из себя “добрых”: иногда делились своими сухпайками, не выгоняли людей из домов, если были дети.

Они имели лучшее обеспечение, чем военные-россияне, а потому грабили меньше. В то же время они занимали лучшие дома в селе, где было тепло.

Обстрелы и “гуманитарка”

Женщина проинформировала, что каждый вечер со всех сторон вокруг села раздавались обстрелы.

При этом как кадыровцы, так и россияне очень боялись близлежащих лесов.

– Как-то прошел слух, что из леса будут идти наши партизаны. Они так испугались, что еще долго этот лес просто так обстреливали наугад, — вспомнила Светлана.

Когда темнело, над селом постоянно и очень низко летали российские вертолеты: долетали к местной церкви, после чего возвращались в Беларусь. Как впоследствии выяснились, таким образом захватчики забирали своих убитых (расстояние от указанного села до белорусского города Мозырь составляет примерно 180 км).

На 14-й день войны жителям села начали раздавать “гуманитарку” – продукты российского производства. В этом процессе участвовал местный священник.

Россияне снимали пропагандистские сюжеты, как “кормят” местных жителей.

– Они с батюшкой показательно на камеры делают якобы “добрые дела” для пропаганды. Знаем, что нашу помощь от Украины не пропускали вообще, – заявила женщина.

Светлана уточнила, что глава села спряталась через несколько дней после его захвата (женщина предполагает, что ее могли запугать).

По словам Светланы, военные РФ записывали имена и адреса тех жителей села, которые от безысходности брали эту “гуманитарку”, поскольку две недели находились без продуктов. Таким образом враг фактически проводил своеобразную “перепись” населения.

Светлане с семьей удалось вырваться из села через несколько недель после его захвата войсками РФ.

– Пошли слухи, что будет коридор. Поехали на свой страх и риск, скорость 30 км, окна открыты, всюду надписи “дети” и простыни белые. Так мы три КПП российских проехали, – проинформировала женщина.

По ее словам, к подорванному мосту (последней позиции врага) тогда шли пешком тысячи людей. Там им помогали перебраться на другую сторону работники Красного креста, после чего людей встречали украинские военные.

Фото: Генштаб ВСУ