Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу и рассказал о новых неудачных попытках России захватить наши земли.

В частности, лидер государства высмеял попытку РФ раздавать на нашей территории рубли, которые уже в самой России ничего не стоят. Для тех, кто не слышал в Геническе Херсонской области, раздавали эти бумажки. В настоящее время наша прокуратура проводит расследование по этому факту.

— Оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение нашего телевидения и подключение каналов столичных телеведущих, открытки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в России будут скоро принимать на вес, а не по номиналу, — заявил президент.