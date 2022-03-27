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Факты / Украина / Общество

Рубли на вес, а не номиналом: Зеленский о неудачных попытках РФ захватить Украину

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу и рассказал о новых неудачных попытках России захватить наши земли.

В частности, лидер государства высмеял попытку РФ раздавать на нашей территории рубли, которые уже в самой России ничего не стоят. Для тех, кто не слышал в Геническе Херсонской области, раздавали эти бумажки. В настоящее время наша прокуратура проводит расследование по этому факту.

— Оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение нашего телевидения и подключение каналов столичных телеведущих, открытки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в России будут скоро принимать на вес, а не по номиналу, — заявил президент.

 

 

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Фото: Офис президента

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