Массированная кибератака на Укртелеком нейтрализована. Сейчас продолжается возобновление предоставления услуг.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Сегодня на IT-инфраструктуру Укртелекома была совершена мощная враждебная кибератака. Чтобы сохранить сетевую инфраструктуру и продолжить предоставление сервисов, Укртелеком временно ограничил предоставление услуг частным и бизнес-пользователям.

Атаку удалось отразить благодаря оперативной реакции специалистов Госспецсвязи. Сейчас Укртелеком может начать возобновление предоставления услуг клиентам.