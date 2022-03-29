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Факты / Украина / Общество

Массированная кибератака на Укртелеком нейтрализована

Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Массированная кибератака на Укртелеком нейтрализована

Массированная кибератака на Укртелеком нейтрализована. Сейчас продолжается возобновление предоставления услуг.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Сегодня на IT-инфраструктуру Укртелекома была совершена мощная враждебная кибератака. Чтобы сохранить сетевую инфраструктуру и продолжить предоставление сервисов, Укртелеком временно ограничил предоставление услуг частным и бизнес-пользователям.

Атаку удалось отразить благодаря оперативной реакции специалистов Госспецсвязи. Сейчас Укртелеком может начать возобновление предоставления услуг клиентам.

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Фото: Pixabay

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