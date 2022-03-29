Масована кібератака на Укртелеком нейтралізована. Наразі триває відновлення надання послуг.

Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Сьогодні на IT-інфраструктуру Укртелекома була здійснена потужна ворожа кібератака. Щоб зберегти мережеву інфраструктуру та продовжити надання сервісів, Укртелеком тимчасово обмежив надання послуг для приватних і бізнес-користувачів.

Атаку вдалося відбити завдяки оперативній реакції фахівців Держспецзв’язку. Зараз Укртелеком має можливість почати відновлення надання послуг клієнтам.