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Факти / Україна / Суспільство

Масована кібератака на Укртелеком нейтралізована

Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Масована кібератака на Укртелеком нейтралізована

Масована кібератака на Укртелеком нейтралізована. Наразі триває відновлення надання послуг.

Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Сьогодні на IT-інфраструктуру Укртелекома була здійснена потужна ворожа кібератака. Щоб зберегти мережеву інфраструктуру та продовжити надання сервісів, Укртелеком тимчасово обмежив надання послуг для приватних і бізнес-користувачів.

Атаку вдалося відбити завдяки оперативній реакції фахівців Держспецзв’язку. Зараз Укртелеком має можливість почати відновлення надання послуг клієнтам.

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Фото: Pixabay

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