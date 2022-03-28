Сексуальное насилие во время войны: как себя вести жертве, куда обращаться и что делать после случившегося

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Под особым ударом оказалось гражданское население, страдающее целенаправленными и особенно жестокими действиями страны-агрессора.

Международный уголовный суд уже собирает доказательства и расследует военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине. Изнасилование и другие формы сексуального насилия, связанного с войной, также относятся к таким преступлениям.

Обратите внимание

Если вы стали свидетелем или жертвой обстрелов или других преступлений РФ в Украине, сообщите государственному ресурсу www.warcrimes. gov.ua

Эти материалы станут доказательной базой для судов в Гааге, Страсбурге и украинских судов, чтобы захватчики были наказаны, а пострадавшие получили право на надлежащую компенсацию.

Вы пострадали от сексуального насилия в условиях военных действий? Это серьезное преступление, которое не нужно умалчивать. Такие преступления не должны оставаться безнаказанными!

Что делать, если вы пострадали от сексуального насилия во время военных действий

Важно зафиксировать сексуальное насилие в условиях военных действий, собрать доказательства. Во-первых, нужно:

По возможности найти безопасное для себя место.

Обратиться за медицинской помощью и для фиксации телесных повреждений и состояния здоровья в учреждения здравоохранения по номеру 103.

Сообщить о преступлении действующим органам власти:

Национальная полиция по номеру 102

прокуратура (данные по регионам по ссылке)

военная администрация по месту совершения преступления или по месту нахождения

Максимально задокументировать преступление (по возможности проведите фото/видеофиксацию, найдите возможных свидетелей).

В случае необходимости обратиться за психологической и юридической поддержкой.

Внимание!

Если вы находитесь на временно оккупированной территории и не можете обратиться в уполномоченные органы власти Украины. Сообщите о преступлении Офису генерального прокурора на:

Телефонная линия по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта (096 -755-02-40) (Viber, WhatsApp, Telegram. Signal)

Электронная почта conflict2022@gmail.com (при направлении на электронную почту, нужно указать ФИО и средства электронной связи).

Где получить психологическую и юридическую поддержку

Контактный центр предоставления бесплатной правовой помощи 0 800 213 103 www.legalaid.gov.ua

Правительственный контакт-центр 1547 или www.1547.ukc.gov.ua

или www.1547.ukc.gov.ua Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации – 116 123 или

или www.facebook/com.lastrada.ukraine.

Как собрать соответствующие доказательства сексуального насилия, связанного с войной.

Убедитесь, что ваше обращение в правоохранительные органы зарегистрировано (информация внесена в ЕРДР и открыто уголовное введение).

Обязательно нужно обратиться в заведение здравоохранения (пункт неотложной медицинской помощи) для снятия побоев и проведения судебно-медицинской экспертизы. В соответствии с действующим законодательством, учреждения здравоохранения обязаны проводить медицинское обследование пострадавших от сексуального насилия лиц, которые к ним обратились, и документировать его результаты.

Требовать от врачей и хранить оригиналы медицинских справок, выводы судебно-медицинских экспертиз, рецепты, направления, рекомендации и т.д. В случае обращения за психологической помощью, старайтесь получить выводы психолога, справки центров социальных служб для семьи, детей и молодежи с описанием психологического состояния в результате соответствующего случая.

Если вы находитесь на временно оккупированной территории, собрать контактные данные возможных свидетелей, сделать фото-, видеофиксацию нанесенных повреждений, места происшествия.

Обязательно зафиксировать важнейшие обстоятельства произошедшего, поскольку расследование международных преступлений длится долго, и некоторые детали можно забыть.

Какую информацию нужно зафиксировать:

подробное описание обстоятельства преступления

конкретный адрес или отметка на карте места преступления

дата и время совершения преступления

ФИО, дата рождения, контактные данные пострадавшего

Информация о свидетелях преступления (ФИО, дата рождения, контактные данные)

Подробная информация о лице, лицах, совершивших преступление (количество лиц, если известно – имена и должности, в какой униформе они были, имели ли при себе оружие, и какое, транспортные средства, о чем говорили между собой, с руководством и что именно говорили пострадавшим, какие отношения были между преступниками – были это рядовые солдаты или их руководство, упоминали ли при вас ранги, имена друг друга и т.д.).

Информация о других таких случаях в вашей местности.

Нанесенный ущерб материального, морального, психологического характера.

Запомните, куда обратиться за помощью

Национальная полиция Украины – 102

Учреждения здравоохранения – 103

Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации

116 123

0 800 500 335

Telegram @NHL116123

Facebook @lastradaukraine

e-mail:

hotlaine@la-strada.org.ua

Как передать информацию в международный уголовный суд

Писать можно на любом языке.

Офис генерального прокурора Украины: www. warcrimes. gov.ua/#how

Служба безопасности Украины

@stop-russion-war-bot

Киберполиция Украины:

@ukraine-avanger-bot

Источник: ГО Ла Страда-Україна, МВС України та Урядова уповноважена з ґендерної політики.