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Факты / Украина

Насильников нужно расстреливать: солдатам РФ самым противно от своих преступлений в Украине

Валентина Летяк редактор ленты
Російські військові

Российским захватчикам начинает доходить, что они не похожи на армию “асвабадителей”, некоторым даже стыдно за преступления своих коллег против мирного населения. СБУ обнародовала фрагмент телефонного разговора российского солдата с родственниками, где он прямо говорит, что насильников нужно расстреливать.

– Тут люди уже дичают, не знают, что делать иной раз: то с РПГ просто так бьют, то из 30-ки залпом. В соседней деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девчонку, – рассказал один из солдат в телефонном разговоре с родственниками.

Россиянин признается, что таких нужно расстреливать.

В МВД ранее заявили, что за изнасилование украинских женщин будет отвечать каждый российский солдат, если, конечно, останется в живых.

Правоохранительные органы с первых дней войны фиксируют все сообщения о совершении военнослужащими РФ половых преступлений.

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Фото: Dreamstime

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