Насильников нужно расстреливать: солдатам РФ самым противно от своих преступлений в Украине

Российским захватчикам начинает доходить, что они не похожи на армию “асвабадителей”, некоторым даже стыдно за преступления своих коллег против мирного населения. СБУ обнародовала фрагмент телефонного разговора российского солдата с родственниками, где он прямо говорит, что насильников нужно расстреливать.

– Тут люди уже дичают, не знают, что делать иной раз: то с РПГ просто так бьют, то из 30-ки залпом. В соседней деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девчонку, – рассказал один из солдат в телефонном разговоре с родственниками.

Россиянин признается, что таких нужно расстреливать.

В МВД ранее заявили, что за изнасилование украинских женщин будет отвечать каждый российский солдат, если, конечно, останется в живых.

Правоохранительные органы с первых дней войны фиксируют все сообщения о совершении военнослужащими РФ половых преступлений.