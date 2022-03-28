Сексуальне насильство під час війни: як поводитися жертві, куди звертатися і що робити після того, що сталося

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Під особливим ударом опинилося цивільне населення, яке страждає від цілеспрямованих та особливо жорстоких дій країни-агресора.

Міжнародний кримінальний суд уже збирає докази та розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені в Україні. Зґвалтування та інші форми сексуального насильства, пов’язаного з війною, також належать до таких злочинів.

Зверніть увагу

Якщо ви стали свідком чи жертвою обстрілів або інших злочинів РФ в Україні, повідомте державний ресурс www.warcrimes.gov.ua

Ці матеріали стануть доказовою базою для судів у Гаазі, Страсбурзі та українських судів, щоб загарбники були покарані, а постраждалі отримали право на належну компенсацію.

Ви постраждали від сексуального насильства в умовах воєнних дій? Це серйозний злочин, який не потрібно замовчувати. Такі злочини не мають залишатися безкарними!

Що робити, якщо ви постраждали від сексуального насильства під час воєнних дій

Важливо зафіксувати сексуальне насильство в умовах воєнних дій, зібрати докази. По-перше, потрібно:

За можливості знайти безпечніше для себе місце

Звернутися по медичну допомогу та для фіксації тілесних пошкоджень і стану здоров’я до закладів охорони здоров’я за номером 103.

Повідомити про злочин діючі органи влади:

Національну поліцію за номером 102

прокуратуру (дані по регіонах за посиланням

військову адміністрацію за місцем вчинення злочину або за місцем перебування

Максимально задокументувати злочин (за можливості проведіть фото/відео фіксацію, знайдіть можливих свідків).

У разі потреби звернутися за психологічною та юридичною підтримкою.

Увага!

Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території й не маєте змоги звернутися до уповноважених органів влади України. Повідомте про злочин Офіс генерального прокурора на:

Телефонну лінію щодо злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту (096 -755-02-40) (Viber, WhatsApp, Telegram. Signal)/

Електронну пошту conflict2022@gmail.com (при надсиланні на електронну пошту, потрібно вказати ПІБ та засоби електронного зв’язку).

Де отримати психологічну та юридичну підтримку

Контактний центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 www.legalaid.gov.ua

Урядовий контакт-центр 1547 або www.1547.ukc.gov.ua

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації – 116 123 або www.facebook/com.lastrada.ukraine.

Як зібрати належні докази сексуального насильства, пов’язаного з війною.

Переконатися, що ваше звернення до правоохоронних органів зареєстроване (інформацію внесено в ЄРДР та відкрите кримінальне впровадження).

Обов’язково звернутися до закладу охорони здоров’я (пункту невідкладної медичної допомоги) для зняття побоїв та проведенні судово-медичної експертизи. Відповідно до чинного законодавства, заклади охорони здоров’я зобов’язані проводити медичне обстеження постраждалих від сексуального насильства осіб, які до них звернулися, та документувати його результати.

Вимагати від лікарів та зберігати оригінали медичних довідок, висновки судово-медичних експертиз, рецепти, направлення, рекомендації, тощо. У разі звернення за психологічною допомогою, намагайтеся отримати висновки психолога, довідки центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з описом психологічного стану внаслідок відповідного випадку.

Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території, зібрати контактні дані можливих свідків, зробити фото-, відеофіксацію завданих ушкоджень, місця події.

Обов’язково зафіксувати найважливіші обставини події, оскільки розслідування міжнародних злочинів триває довго, і деякі деталі можна забути.

Яку інформацію потрібно зафіксувати

детальний опис обставини злочину

конкретна адреса або позначка на мапі місця злочину

дата і час вчинення злочину

ПІБ, дата народження, контактні дані постраждалої особи

Інформація про свідків злочину (ПІБ, дата народження, контактні дані)

Детальна інформація про особу, осіб, які вчинили злочин (кількість осіб, якщо відомо – імена та посади, в якій уніформі вони були, чи мали з собою зброю та яку, транспортні засоби, про що розмовляли між собою, з керівництвом та що саме казали постраждалим, які відносини були між злочинцями – чи це були рядові солдати або їхнє керівництво, чи згадували при вас ранги, імена один одного тощо).

Інформація про інші такі випадки у вашій місцевості

Завдана шкода матеріального, морального, психологічного характеру.

Запам’ятайте, куди звернутися по допомогу

Національна поліція України – 102

Заклади охорони здоров’я – 103

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації

116 123

0 800 500 335

Telegram @NHL116123

Facebook @lastradaukraine

e-mail: hotlaine@la-strada.org.ua

Як передати інформацію до міжнародного кримінального суду.

Писати можна будь-якою мовою.

Офіс генерального прокурора України: www. warcrimes. gov.ua/#how

Служба безпеки України

@stop-russion-war-bot

Кіберполіція України:

@ukraine-avanger-bot

Джерело: ГО Ла Страда-Україна, МВС України та Урядова уповноважена з ґендерної політики.