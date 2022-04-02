Великий прорив: Умєров розповів про те, як тема Криму піднімалася на переговорах

Це великий прорив для України, що тема Криму повернулася до порядку денного. Ба більше, вперше за вісім років про це заговорила РФ, яка раніше табуювала це питання.

Про це заявив член делегації України на переговорах із Росією Рустем Умєров.

– Ми про Крим не говорили вісім років, ця тема вважалася для російської сторони табу, яку Москва не обговорює. Сьогодні ж ми зафіксували, що обговорюватимемо Крим, проблеми Криму, це насправді великий прорив. Ми вже починаємо обговорювати Крим, про жодні 15 років не йдеться. Особисто я не прихильник будь-яких термінів та фокусування уваги на цьому. У нас є позиція, що питання Криму є важливим для української сторони, і ми його вже обговорюємо, – заявив Рустем Умєров.

Також він додав, що його присутність у переговорній делегації (Рустем Умєров – кримський татарин) наголошує на важливості кримського питання для України.

– Я як кримський татарин, перебуваю у складі української делегації на переговорах, це показує, що зі свого боку Україна підтримує кримських татар, підтримує порядок денний Криму, і є розуміння, що ситуацію щодо Криму ми обговорюватимемо більш детально, – зазначив Рустем Умєров.