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Факты / Украина / Политика

Украина предлагает РФ проводить переговоры по статусу Крыма в течение 15 лет – Подоляк

Юлия Соколова редактор ленты
Михайло Подоляк

Украинская делегация в ходе сегодняшних переговоров в Стамбуле (Турция) предложила российской стороне переговоры о статусе временно оккупированного РФ полуострова Крым.

Об этом рассказал сегодня на брифинге по итогам переговоров советник руководителя Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк.

Так, украинская делегация представила новый международный договор о гарантиях безопасности для Украины. По словам Подоляка, вопрос Крыма в нем будет вынесен в отдельный пункт.

Украинская сторона предлагает сейчас зафиксировать позиции Украины и РФ по Крыму, а в дальнейшем в течение 15 лет отдельно проводить двусторонние переговоры по статусу полуострова.

– Это отдельный пункт договора, которым мы предлагаем зафиксировать позиции Украины и РФ. В течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя. Отдельным пунктом мы предлагаем российской стороне следующее: что Украина и РФ не будут в течение этого времени, срока, пока идут переговоры, использовать военные или вооруженные какие-то силы для того, чтобы решить вопрос Крыма, — подчеркнул Подоляк.

В то же время, по предложению Киева, вопрос временно оккупированных территорий Донбасса должен обсуждаться на переговорах между президентами Украины Владимиром Зеленским и РФ Владимиром Путиным.

– Что касается территории ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться уже в рамках переговоров между президентами Украины и РФ, – отметил Подоляк.

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Фото: Офис президента

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