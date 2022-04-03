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Факты / Украина / Общество

В результате вражеских обстрелов повреждено 80% жилых кварталов в Изюме — Денисова

Юля Захарченко редактор ленты
В результате вражеских обстрелов повреждено 80% жилых кварталов в Изюме — Денисова

Из-за обстрелов российских войск уничтожено около 80% жилой застройки в Изюме под Харьковом. С начала марта город заблокировала вражеская армия.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что сейчас в Изюме отсутствуют поставки воды, отопления и электричества.

Фото: Людмила Денисова

— Уничтожено все: детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост, центральная площадь, центральный парк, памятники архитектуры. Изюм превратился в руину, а его жители остаются заложниками армии РФ, которая не предоставляет гуманитарных коридоров и отказывается пропускать продуктовые грузы и медикаменты, — отметила она.

Денисова рассказала, что в селах на Харьковщине (Каменка, Сухая Каменка, Топальское) нуждаются в немедленной гуманитарной помощи от 15 до 20 тыс. мирных жителей, которые страдают от агрессивных действий российских военных и находятся в крайне опасном положении.

— Невозможна работа медучреждений, скорой, органов регистрации, спасательных служб. Люди сами, когда могут и кого могут, хоронят – на огородах, в парках, прямо возле подъездов, — отметила уполномоченная ВР по правам человека.

Агрессивные поступки российской армии с мирным населением квалифицируют как военное преступление, подпадающее под юрисдикцию Международного уголовного суда, в соответствии с Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда.

Такие преступления являются грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, подчеркнула Денисова.

Уполномоченная Верховной Рады обратилась к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ, с требованием учесть агрессивные преступления российских военных.

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Фото: УНИАН

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