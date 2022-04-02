Ели собак и стреляли ребенку по ногам: СБУ рассказала о зверствах российских военных

Служба безопасности Украины собрала множество доказательств издевательств и зверств российских военнослужащих над мирными жителями. Правоохранители фиксируют все преступления, чтобы каждый захватчик был наказан за свои действия.

На перехваченном СБУ разговоре один из представителей вражеской армии рассказал жене о зверствах в отношении детей в Мариуполе, где кадыровцы бежали за маленькой девочкой и стреляли по ногам ребенка ради развлечения.

После этого российский военный хвастался захваченными под Киевом “трофеями”: машинами, оружием и карабинами.

– Машин набрали себе. Оружия себе набрали, карабинов, — сказал в перехваченном разговоре оккупант.

Еще один захватчик совершенно спокойно рассказал отцу, что они ели наших собак, доказывая, что у них якобы все нормально с питанием.

В СБУ подчеркнули, что российские военные ежедневно “пробивают дно”, а хуже всего — “мирные” россияне смакуют эти зверства, которые совершили их близкие на территории Украины. СБУ заверила, что каждый захватчик ответит за свои преступления.