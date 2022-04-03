Через обстріли російських військ знищено близько 80% житлової забудови в Ізюмі під Харковом. З початку березня місто заблокувала ворожа армія.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова наголосила, що зараз в Ізюмі відсутнє постачання води, опалення та електрики.

– Знищено все: дитячі садочки, ліцей, медичні та соціальні заклади, шляхи, пішохідний міст, центральну площу, центральний парк, пам’ятки архітектури. Ізюм перетворився на руїну, а його жителі залишаються заручниками армії РФ, яка не надає гуманітарних коридорів і відмовляється пропускати продуктові вантажі та медикаменти, – зазначила вона.

Денісова розповіла, що у селах на Харківщині (Кам’янка, Суха Кам’янка, Топальське) потребують негайної гуманітарної допомоги від 15 до 20 тис. мирних жителів, які потерпають від агресивних дій російських військових та перебувають у вкрай небезпечному становищі.

– Неможлива робота медзакладів, швидкої, органів реєстрації, рятувальних служб. Люди самі, коли можуть і кого можуть, ховають – на городах, у парках, просто біля під’їздів, – наголосила уповноважена ВР з прав людини.

Агресивні вчинки російської армії з мирним населенням кваліфікують як воєнний злочин, який підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, відповідно до Статуту Міжнародного військового трибуналу та Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Такі злочини є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, наголосила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради України звернулася до комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ, з вимогою врахувати агресивні злочини російських військових.