В Украине новорожденной девочке дали имя Джавелина — Минюст

В Винницкой области и Киеве родители дали своим новорожденным детям имена Ян Джевелин и Джавелина (мальчик и девочка соответственно).

В Министерстве юстиции Украины отметили, что для некоторых людей во время выбора имени для своих малышей решающую роль сыграла война.

– Во время выбора имени новорожденного ребенка чаще всего родители учитывают следующие факторы: традиции семьи, модные веяния, национальные, религиозные и даже политические взгляды. Для некоторых решающую роль сыграла война, в которой украинцы уже второй месяц борются за независимость и суверенитет нашего государства, — считают в Минюсте.

Некоторые родители на всей территории Украины назвали своих детей не менее оригинальными и редко используемыми именами, однако без привязки к теме войны.

Оригинальные имена мальчиков: Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Ерений, Левкиян, Сулейман, Кай, Яремий, Эней, Лемуэль, Юсуф, Ахил, Лучезар, Соломон, Михаил-Мир.

Девочки же имеют не менее благозвучные имена: Добряна, Афина, Акилина, Дзвенислава, Феврония, Ругая, Айлин, Шашана, Лилу, Милада, Роксолана, Астрид, Еустасия, Яснодара.