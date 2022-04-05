В Україні новонародженій дівчинці дали ім’я Джавеліна – Мін’юст

У Вінницькій області та Києві батьки дали своїм новонародженим дітям імена Ян Джевелін та Джавеліна (хлопчик і дівчинка відповідно).

У Міністерстві юстиції України зазначили, що для деяких людей під час вибору імені для своєї малечі вирішальну роль зіграла війна.

– Під час вибору імені новонародженої дитини частіше за все батьки враховують наступні фактори: традиції родини, модні віяння, національні, релігійні та навіть політичні погляди. Для декого вирішальну роль зіграла війна, в якій українці вже другий місяць виборюють незалежність та суверенітет нашої держави, – вважають у Мін’юсті.

Деякі батьки на всій території України назвали своїх дітей не менш оригінальними та рідковживаними іменами, проте без прив’язки до теми війни.

Оригінальні імена хлопчиків: Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лємуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон, Михаїл-Мир.

Дівчатка ж мають не менш милозвучні імена: Добряна, Афіна, Акиліна, Дзвенислава, Февронія, Ругая, Айлін, Шашана, Лілу, Мілада, Роксолана, Астрід, Єустасія, Яснодара.