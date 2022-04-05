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Факты / Украина / Общество

Все вранье: российский военный о фейковых новостях в СМИ РФ о войне в Украине

Юля Захарченко редактор ленты
Все вранье: российский военный о фейковых новостях в СМИ РФ о войне в Украине

Российские военные боятся мощного отпора Вооруженных сил Украины, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты от захватчиков. В Службе безопасности Украины предположили, что страх перед нашими защитниками – это настоящая причина отвода армии.

По данным СБУ, об этом сказал один из российских военных в телефонном разговоре со своей женой, который удалось перехватить украинской спецслужбе.

– Мы здесь отхватываем и все. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки уйдут. Ибо сегодня или завтра там наступление будет. Или послезавтра, – рассказал захватчик.

Жена его растерянно спросила, а как же все фейковые российские новости о победном шествии “асвабадителей”.

– Все ложь. Потому что зачем тебе говорить правду, если ты будешь переживать, – вносит ясность российский военный.

Учитывая, что жен захватчиков больше интересует размер компенсации, которую они получат в случае ранения или гибели мужчин, такое положение им только на руку, считают в Службе безопасности Украины.

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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