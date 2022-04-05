Все брехня: російський військовий про фейкові новини у ЗМІ РФ про війну в Україні

Російські військові бояться потужної відсічі Збройних сил України, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти від загарбників. У Службі безпеки України припустили, що страх перед нашими захисниками – це справжня причина відведення армії.

За даними СБУ, про це сказав один із російських військових у телефонній розмові зі своєю дружиною, яку вдалося переходити українській спецслужбі.

– Ми тут відхоплюємо і все. Відступаємо. Ми сьогодні пішли, перша група. Завтра залишки підуть. Бо сьогодні чи завтра там наступ буде. Або післязавтра, – розповів загарбник.

Дружина його розгублено запитала, а як же всі фейкові російські новини про переможну ходу “асвабадітєлєй”.

– Все брехня. Тому що навіщо тобі говорити правду, якщо ти переживатимеш, – вносить ясність російський військовий.

З огляду на те, що дружин загарбників більше цікавить розмір компенсації, яку вони отримають у разі поранення чи загибелі чоловіків, такий стан речей їм тільки на руку, вважають у Службі безпеки України.