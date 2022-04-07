Більше місяця під окупацією: як сьогодні живуть мешканці Іванкова

До звільненого Іванкова, що біля Чорнобиля, доправили гуманітарну допомогу – продукти, ліки та засоби гігієни.

Про це розповідає журналістка Факти ICTV Тетяна Наконечна, яка поїхала до Іванкова та поспілкувалась з місцевими жителями.

В селищі поки немає інтренету, мобільного зв’язку та води. Електрики відновлюють світло. А військові спорудили понтонну переправу біля підірваного мосту.

Люди оговтуються від окупації, в якій Іванків опинився з першого дня повномасштабного вторгнення.

Для автомобілів військові проклали понтонну переправу – це поки єдина можливість заїхати до Іванкова.

– Ми не могли вибратись, бо по-перше не було куди, а по-друге під час обстрілу тут неможна було вибратись. Тут і літаки літали, – каже одна з місцевих жителів.

Селище розташоване на пів шляху від білоруського кордону до української столиці, яка була основною метою путінської орди.

Нині увесь центр Іванкова – у синьо-жовтих прапорах. 1 квітня українська армія вибила звідси загарбників.

– Слава Україні. І плакали, і цілували прапора, раділи. Радості не було меж, – розповідають журналістці місцеві жительки.

Найбільше постраждала вулиця 8-го березня. На другий день війни на вулицю прилетіла ракета, на місці удару утворилась велика яма. Хвиля удару розтрощила десятки будинків.

Увесь цей час з Іванкова майже не надходило новин. Без інтернету та мобільного з’язку – селище перебувало в інформаційній ізоляції.

– З 5-го числа в нас пропав зв’язок, а з 9 березня немає світла ні води, – розповідають місцеві.

Зараз аби зв’язатися із рідними люди сходяться до поліцейського відділку – тут є зв’язок і доступ до інтернету.

Місцеві розповіли журналістці, що рашисти, серед яких були і кадирівці, влаштували полювання на військових з АТО. Мали списки з адресами.

Сьогодні у селищі вже роздають гуманітарну допомогу та забезпечують місцевих усім необхідним.

Фото: Олег Береговий