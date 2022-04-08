В сети появилось видео-доказательство убийств гражданских в Буче российскими оккупантами

Русскоязычное издание Медуза опубликовало видео, которое доказывает, что мирные жители Бучи были убиты во время дислокации в городе российских военных.

Соответствующее видео-доказательство Медуза опубликовала на своем сайте, ссылаясь на российского националиста Сергея Боцмана Коротких, который работает на стороне Украины.

Боцман утверждает, что его бойцы вели регулярную съемку российских позиций в южных районах Бучи с собственного дрона.

Судя по метаданным файлов, эти видео были сняты в течение нескольких дней — с 23 по 30 марта 2022 года, именно в это время русская армия еще находилась в Буче.

На записях видны тела убитых, лежащие на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах Бучи.

На видео также представлены спутниковые снимки издания The New York Times. Видео доказывает, что местных в Буче точно убили еще до того, как из города отступили русские войска.

До сих пор главным документальным доказательством того, что убитые в Буче погибли именно во время пребывания в городе российских войск, была спутниковая съемка от компании Maxar.

Однако российские прокремлевские блогеры с помощью астрономического анализа теней пытались доказать, что съемка Maxar велась 1 апреля, когда в Бучу вошли украинские войска.

По данным Медузы, все погибшие, снятые с воздуха, лежат на тех же местах и в тех же позах, как и на снимках, снятых с земли после освобождения Бучи.

Также на нескольких видео можно увидеть российскую военную технику, которая стояла возле частных домов. На одной из записей видно тела убитых рядом с одной из боевых машин.

Также на записи видно и самих российских оккупантов, которые находились во дворе одного из частных домов. В это время тела убитых продолжают лежать неподалеку от расположения военных.

На съемке от 29 и 30 марта российской военной техники на прежнем месте не оказалось. Именно 30 марта российское Минобороны называет днем вывода войск из Бучи.