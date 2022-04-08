В мережі з’явився відео-доказ вбивств цивільних у Бучі російськими окупантами

Російськомовне видання Медуза опублікувало відео, яке доводить, що мирних мешканців у Бучі було вбито під час дислокації у місті російських військових.

Відповідний відео-доказ Медуза опублікувала на своєму сайті, посилаючись на російського націоналіста Сергія Боцмана Коротких, який працює на боці України.

Боцман стверджує, що його бійці вели регулярну зйомку російських позицій у південних районах Бучі з власного дрона.

Судячи з метаданих файлів, ці відео були зняті протягом декількох днів – з 23 по 30 березня 2022 року, саме в цей час російська армія ще перебувала у Бучі.

На записах видно тіла вбитих, що лежать на вулиці Яблонській, а також на кількох сусідніх вулицях Бучі.

На відео також представлені супутникові знімки видання The New York Times. Відео доводить, що місцевих у Бучі точно вбивали ще до того, як з міста відступили російські війська.

Досі головним документальним доказом того, що вбиті в Бучі загинули саме під час перебування у місті російських військ, була супутникова зйомка від компанії Maxar.

Однак російські прокремлівські блогери за допомогою астрономічного аналізу тіней намагалися довести, що зйомка Maxar велася 1 квітня, коли в Бучу увійшли українські війська.

За даними Медузи, всі загиблі, зняті з повітря, лежать на тих же місцях та в тих самих позах, як і на знімках, знятих з землі після визволення Бучі.

Також на кількох відео можна побачити російську військову техніку, яка стояла біля приватних будинків. На одному із записів видно тіла вбитих поруч з однією із бойових машин.

Також на відео видно і самих російських окупантів, які перебували в дворі одного з приватних будинків. У цей час тіла вбитих продовжують лежати неподалік від розташування військових.

На зйомці від 29 і 30 березня російської військової техніки на колишньому місці не виявилося. Саме 30 березня російське Міноборони називає днем виведення військ з Бучі.