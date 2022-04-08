Сумская ОВА сообщила о том, что территория области полностью освобождена от российских войск. Сейчас нужны люди, которые могут помочь расчистить от завалов города и населенные пункты, подвергшиеся сильным обстрелам российских войск.
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко призвал людей, у которых есть время, возможность и хорошее самочувствие, оставить анкету добровольца на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям или в Telegram-канале Добробат.
– На официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям есть анкета добровольца. Есть отдельная народная инициатива Telegram-канал Добробат. Там можно записаться. Продолжается сбор людей. Нужно помочь в расчистке не только в Буче, но и в Бородянке, Сумской области. Там набирают людей, которые бы помогли разобрать завалы на освобожденных территориях. Есть просьба: у кого есть, возможность и здоровье – ваши руки сейчас очень нужны, чтобы быстрее расчистить эти территории.
Вадим Денисенко рассказал о ситуации в окрестных областях возле Сумщины и на востоке Украины. По его словам, основные бои будут продолжаться в Донецкой и Луганской областях.
– Ночью в нескольких областях была воздушная тревога. Работала наша ПВО. По предварительным данным, удалось сбить несколько ракет. Ключевые боевые действия полностью переместились на Донбасс – направление от Изюма к Славянску. Это Рубежное, Попасная, Мариуполь. К сожалению, продолжение боев в Мариуполе – мы до сих пор стоим и воюем. Россияне начинают ремонтировать железную дорогу от Купянска до Харькова, железнодорожные пути которой были специально взорваны. Мы понимаем, что они накапливают свою группировку. На Херсонском направлении они пытаются защищаться, а не наступать. Но ключевые бои будут именно на Донбассе – Донецкая и Луганская области.