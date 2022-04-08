Сумская ОВА сообщила о том, что территория области полностью освобождена от российских войск. Сейчас нужны люди, которые могут помочь расчистить от завалов города и населенные пункты, подвергшиеся сильным обстрелам российских войск.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко призвал людей, у которых есть время, возможность и хорошее самочувствие, оставить анкету добровольца на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям или в Telegram-канале Добробат.

– На официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям есть анкета добровольца. Есть отдельная народная инициатива Telegram-канал Добробат. Там можно записаться. Продолжается сбор людей. Нужно помочь в расчистке не только в Буче, но и в Бородянке, Сумской области. Там набирают людей, которые бы помогли разобрать завалы на освобожденных территориях. Есть просьба: у кого есть, возможность и здоровье – ваши руки сейчас очень нужны, чтобы быстрее расчистить эти территории.

Вадим Денисенко рассказал о ситуации в окрестных областях возле Сумщины и на востоке Украины. По его словам, основные бои будут продолжаться в Донецкой и Луганской областях.