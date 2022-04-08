Сумська ОВА повідомила про те, що територія області повністю звільнена від російських військ. Зараз потрібні люди, які можуть допомогти розчистити від завалів міста та населені пункти, які потрапили під сильні обстріли російських військ.
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко закликав людей, які мають час, можливість та гарне самопочуття, залишити анкету добровольця на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій або у Telegram-каналі Добробат.
– На офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій є анкета добровольця. Є окрема народна ініціатива: Telegram-канал Добробат. Там можна записатися. Триває збір людей. Потрібно допомогти у розчищенні не лише у Бучі, а й у Бородянці, Сумській області. Там набирають людей, які допомогли б розібрати завали на звільнених територіях. Маю прохання: хто має час, можливість та здоров’я – ваші руки зараз дуже потрібні, щоб швидше розчистити ці території.
Вадим Денисенко розповів про ситуацію у навколишніх областях біля Сумщини та на сході України. За його словами, ключі бої триватимуть на Донецькій та Луганській областях.
– Вночі у декількох областях була повітряна тривога. Працювало наше ППО. За попередніми даними, вдалося збити декілька ракет. Ключові бойові дії повністю перемістилися на Донбас – напрямок від Ізюму до Слов’янська. Це Рубіжне, Попасна, Маріуполь. На жаль, продовження боїв у Маріуполі – ми досі стоїмо та воюємо. Росіяни починають ремонтувати залізницю від Куп’янська до Харкова, залізничні колії якої були спеціально підірвані. Ми розуміємо, що вони накопичують своє угрупування. На Херсонському напрямку вони намагаються захищатися, а не наступати. Але ключові бої зараз будуть саме на Донбасі – Донецька та Луганська області.