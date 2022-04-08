Сумська ОВА повідомила про те, що територія області повністю звільнена від російських військ. Зараз потрібні люди, які можуть допомогти розчистити від завалів міста та населені пункти, які потрапили під сильні обстріли російських військ.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко закликав людей, які мають час, можливість та гарне самопочуття, залишити анкету добровольця на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій або у Telegram-каналі Добробат.

– На офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій є анкета добровольця. Є окрема народна ініціатива: Telegram-канал Добробат. Там можна записатися. Триває збір людей. Потрібно допомогти у розчищенні не лише у Бучі, а й у Бородянці, Сумській області. Там набирають людей, які допомогли б розібрати завали на звільнених територіях. Маю прохання: хто має час, можливість та здоров’я – ваші руки зараз дуже потрібні, щоб швидше розчистити ці території.

Вадим Денисенко розповів про ситуацію у навколишніх областях біля Сумщини та на сході України. За його словами, ключі бої триватимуть на Донецькій та Луганській областях.