Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 44 день війни
Вбили Вбили
169 дітей
Поранили Поранили
>306 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Сумщина звільнена від російських військ: де потрібна допомога людей для розбору завалів

Юля Захарченко редакторка стрічки
Сумщина звільнена від російських військ: де потрібна допомога людей для розбору завалів

Сумська ОВА повідомила про те, що територія області повністю звільнена від російських військ. Зараз потрібні люди, які можуть допомогти розчистити від завалів міста та населені пункти, які потрапили під сильні обстріли російських військ.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко закликав людей, які мають час, можливість та гарне самопочуття, залишити анкету добровольця на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій або у Telegram-каналі Добробат.

– На офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій є анкета добровольця. Є окрема народна ініціатива: Telegram-канал Добробат. Там можна записатися. Триває збір людей. Потрібно допомогти у розчищенні не лише у Бучі, а й у Бородянці, Сумській області. Там набирають людей, які допомогли б розібрати завали на звільнених територіях. Маю прохання: хто має час, можливість та здоров’я – ваші руки зараз дуже потрібні, щоб швидше розчистити ці території.

Вадим Денисенко розповів про ситуацію у навколишніх областях біля Сумщини та на сході України. За його словами, ключі бої триватимуть на Донецькій та Луганській областях.

– Вночі у декількох областях була повітряна тривога. Працювало наше ППО. За попередніми даними, вдалося збити декілька ракет. Ключові бойові дії повністю перемістилися на Донбас – напрямок від Ізюму до Слов’янська. Це Рубіжне, Попасна, Маріуполь. На жаль, продовження боїв у Маріуполі – ми досі стоїмо та воюємо. Росіяни починають ремонтувати залізницю від Куп’янська до Харкова, залізничні колії якої були спеціально підірвані. Ми розуміємо, що вони накопичують своє угрупування. На Херсонському напрямку вони намагаються захищатися, а не наступати. Але ключові бої зараз будуть саме на Донбасі – Донецька та Луганська області.

Читайте
Україна працює над відновленням звільнених від загарбників територій – Шмигаль

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: ДСНС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка