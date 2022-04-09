Пентагон подтвердил, что именно РФ нанесла удар по Краматорскому вокзалу

Ракетный удар из комплекса Точка У по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек, был осуществлен именно российскими военными.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов, сообщает Радио Свобода.

— Очевидно, мы не купились на возражения русских о том, что не они не несут ответственности за этот ракетный удар. Сначала они заявили об успешном удар, но потом отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях, – сообщили в Пентагоне.

В ведомстве также сообщили, что российские военные собираются задействовать 18-ю мотострелковую дивизию вооруженных сил РФ для наступления на Краматорск.

— Состоит дивизия из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка. По нашей оценке ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал. Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне, – сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Чиновник добавил, что вокзал в Краматорске — главный железнодорожный узел восточной части Украины. И это очень стратегическое место.

Он отметил, что они видели, как российские военные пытались переместить силы в Краматорск, где находится эта железнодорожная станция.

В Пентагоне сообщили, сейчас Россия перебрасывает свои воинские подразделения в Белгород и Валуйков с целью дальнейшего наступления.