Пентагон підтвердив, що саме РФ нанесла удар по Краматорському вокзалу

Ракетний удар з комплексу Точка У по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині, внаслідок якого загинуло щонайменше 50 людей, був здійснений саме російськими військовими.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів, повідомляє Радіо Свобода.

– Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності за цей ракетний удар. Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки, – повідомили у Пентагоні.

У відомстві також повідомили, що російські військові збираються задіяти 18-ту мотострілкову дивізію Збройних сил РФ для наступу на Краматорськ.

– Складається дивізія з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку. За нашою оцінкою очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал. Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні, – повідомив високопосадовець Пентагону.

Високопосадовець додав, що вокзал у Краматорську – головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце.

Він зазначив, що вони бачили, як російські військові намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція.

У Пентагоні повідомили, наразі Росія перекидає свої військові підрозділи до Бєлгорода та Валуйків з метою подальшого наступу.