Российские войска неспособны атаковать Харьков — Арестович

Российские войска анонсировали взятие Харькова, но это был информационный ход для украинской разведки.

Сделали оккупанты это, чтобы Украина оттянула часть сил на защиту областного центра, и не усиливала защиту Изюма.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Телеграфу, сообщает ТСН.

— Сейчас они прошли Изюм и уже развивают наступление в направлении Краматорска и Славянска. Причем вышли на дальность выстрела полковой бригадной артиллерии, то есть очень близко. Это 10-20 км. Это и есть то самое наступление, которое обещали нам всем. По сути они пытаются замкнуть окружение. Получится ли — большой вопрос, — рассказал советник председателя ОП.

Арестович добавил, что попутно они анонсировали взятие Харькова, но это был информационный ход.

— Я думаю, что они забросили нашей разведке такие данные, чтобы мы оттянули часть сил на защиту Харькова, чтобы не бросали на Изюм, – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что российские войска неспособны атаковать Харьков. По словам Арестовича, враг не имеет сил и средств атаковать город.

— Я полагаю, что это была специальная операция. Информационный вброс, — сказал советник председателя ОП.

Однако, по его словам, оккупанты будут атаковать Мариуполь Донецкой области.