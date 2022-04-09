Российские войска неспособны атаковать Харьков — Арестович

Российские войска анонсировали взятие Харькова, но это был информационный ход для украинской разведки.
Сделали оккупанты это, чтобы Украина оттянула часть сил на защиту областного центра, и не усиливала защиту Изюма.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Телеграфу, сообщает ТСН.
— Сейчас они прошли Изюм и уже развивают наступление в направлении Краматорска и Славянска. Причем вышли на дальность выстрела полковой бригадной артиллерии, то есть очень близко. Это 10-20 км. Это и есть то самое наступление, которое обещали нам всем. По сути они пытаются замкнуть окружение. Получится ли — большой вопрос, — рассказал советник председателя ОП.
Арестович добавил, что попутно они анонсировали взятие Харькова, но это был информационный ход.
— Я думаю, что они забросили нашей разведке такие данные, чтобы мы оттянули часть сил на защиту Харькова, чтобы не бросали на Изюм, – отметил Арестович.
Он подчеркнул, что российские войска неспособны атаковать Харьков. По словам Арестовича, враг не имеет сил и средств атаковать город.
— Я полагаю, что это была специальная операция. Информационный вброс, — сказал советник председателя ОП.
Однако, по его словам, оккупанты будут атаковать Мариуполь Донецкой области.
— И конечно, сейчас они добивают Мариуполь. Наши ребята защищают остальные капитальные сооружения, вроде заводов. Но их кроют из всех видов оружия, – сообщил Арестович.