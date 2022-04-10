Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 45 день войны
Убили Убили
176 детей
Ранили Ранили
>324 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина / Общество

Российская агрессия не ограничится только Украиной — Зеленский

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах работы на дипломатическом фронте.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который посетил сегодня Киев с новым пакетом финансовой и оборонной помощи Украине.

– Обсудили с ним и новые санкционные шаги, которые нужны, чтобы заставить Россию к миру. Задача нашей антивоенной коалиции вполне понятна — скорее завершить войну, которую начала Россия, освободить нашу землю от захватчиков и обеспечить безопасность Украине, а значит безопасность демократии и свободы народов на Востоке Европы. Поддерживать стремление Украины к миру – это, собственно, стратегия защиты для каждого цивилизованного государства, — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что российская агрессия не имела целью ограничиваться только Украиной и разрушением нашей жизни. По словам президента, основная мишень РФ – весь Европейский проэкт.

Читайте
Антивоенная коалиция будет усилена: результаты встречи Зеленского и Джонсона

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка