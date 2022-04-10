Российская агрессия не ограничится только Украиной — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах работы на дипломатическом фронте.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который посетил сегодня Киев с новым пакетом финансовой и оборонной помощи Украине.

– Обсудили с ним и новые санкционные шаги, которые нужны, чтобы заставить Россию к миру. Задача нашей антивоенной коалиции вполне понятна — скорее завершить войну, которую начала Россия, освободить нашу землю от захватчиков и обеспечить безопасность Украине, а значит безопасность демократии и свободы народов на Востоке Европы. Поддерживать стремление Украины к миру – это, собственно, стратегия защиты для каждого цивилизованного государства, — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что российская агрессия не имела целью ограничиваться только Украиной и разрушением нашей жизни. По словам президента, основная мишень РФ – весь Европейский проэкт.