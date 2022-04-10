Президент України Володимир Зеленський розповів про результати роботи на дипломатичному фронті.

Глава держави подякував прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, який завітав сьогодні в Київ з новим пакетом фінансової та оборонної допомоги Україні.

– Обгворили з ним і нові санкційні кроки, які потрібні, щоб примусити Росію до миру. Завдання нашої антивоєнної коаліції цілком зрозуміле – швидше завершити війну, яку розпочала Росія, звільнити нашу землю від загарбників і гарантувати безпеку Україні, а отже безпеку демократії і свободи народів на Сході Європи. Підтримувати прагнення України до миру – це, власне, стратегія захисту для кожної цивілізованої держави, – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що російська агресія не мала на меті обмежуватися лише Україною та руйнацією нашого життя. За словами президента, основна мішень РФ – увесь Європейський проєкт.

Зеленський зазначив, що Австрія разом з партнерами по Європейському Союзу продовжить санкційну політику проти Росії.

– Також сьогодні є й важлива новина від пані Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії, та прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. В межах ініційованої ними глобальної кампанії Stand Up For Ukraine вдалося зібрати понад $10 млрд США для допомоги нашим людям. Для українців, які були вимушені залишити свої домівки через війну Росії проти України, – сказав президент.

Глава держави додав, що весь демократичний світ має відмовитися від російської нафти і зробити її токсичною для усіх інших держав.

– Саме нафта – одне з двох джерел російської самовпевненості, їхнього відчуття безкарності. Інше джерело – газ – також з часом буде перекрите. Це просто неминуче. Не тільки з безпекових, але і з екологічних міркувань. Але Україна не має часу чекати. Свобода не має часу чекати. Коли тиранія розпочала агресію проти усього, на чому тримався мир в Європі, потрібно діяти негайно. Потрібно діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент – шукати мир. Припинити безглузде насильство, – додав Зеленський.