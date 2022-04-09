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Факты / Мир

Война в Украине вступает в опасную фазу из-за заявлений Кремля о скором завершении — Столтенберг

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Война в Украине вступает в опасную фазу из-за заявлений Кремля о скором завершении — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу предупредил, что война в Украине переходит в опасную новую фазу, поскольку Кремль одновременно заявил, что шестинедельная война России может закончиться в обозримом будущем.

Столтенберг сказал, что президент России Владимир Путин не изменил своей общей цели, а именно контроля над Украиной, предупредив, что в ближайшие дни война, вероятно, станет гораздо более ожесточенной.

Глава НАТО сказал, что Путин вряд ли сядет и добросовестно начнет переговоры о политическом решении.

— Поэтому мы также должны быть готовы к долгосрочной перспективе. И это трудно предсказать. Войны всегда непредсказуемы. Но это может длиться месяцами и даже годами, — сказал Столтенберг.

Между тем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что война России в Украине может вскоре завершиться.

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Источник: Business Insider

Фото: Depositphotos

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