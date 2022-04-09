Російські війська нездатні атакувати Харків – Арестович

Російські війська анонсували взяття Харкова, але це був інформаційний хід для української розвідки.

Зробили окупанти це, аби Україна відтягнула частину сил на захист обласного центру, і не посилювала захист Ізюма.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Телеграфу, повідомляє ТСН.

– Зараз вони пройшли Ізюм і вже розвивають наступ у напрямку Краматорська та Слов’янська. Причому вийшли на дальність пострілу полкової бригадної артилерії, тобто дуже близько. Це 10-20 км. Це і є той самий наступ, який обіцяли нам усім. По суті вони намагаються це оточення замкнути. Чи вийде – велике питання, – розповів радник голови ОП.

Арестович додав, що принагідно вони анонсували взяття Харкова, але це був інформаційний хід.

– Я думаю, що вони закинули нашій розвідці такі дані, щоб ми відтягнули частину сил на захист Харкова, щоб не кидали на Ізюм, – зазначив Арестович.

Він наголосив, що російські війська нездатні атакувати Харків. За словами Арестовича, ворог не має сил і засобів атакувати місто.

– Я гадаю, що це була спеціальна операція. Інформаційний вкид, – сказав радник голови ОП.

Проте, за його словами, окупанти продовжуватимуть атакувати Маріуполь Донецької області.