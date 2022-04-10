В Украину вернется одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской – икона святого Николая (Мокрого).

Это первая чудотворная икона Руси, вывезенная из Украины во время Второй мировой войны. Об этом во время видеообращения 9 апреля сообщил президент Владимир Зеленский.

– Мы долго работали, чтобы вернуть ее. Она была вывезена из Украины во время Второй мировой войны, и в свое время она будет дома – в святой Софии. Благодарен за это решение иерархам, духовенству и верным Украинской православной церкви США, – сказал Зеленский.

Президент выразил надежду, что возвращение иконы станет для нашей страны важным символом.

– Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше, украинское. Мы обязательно вернем справедливость и полный контроль над нашей землей, – добавил он.

Что известно об иконе святого Николая (Мокрого)

До 1943 года икона святого Николая (Мокрого) хранилась на хорах Софиевского собора, в иконостасе Николаевского алтаря, справа от царских врат, как храмовый образ.

Накануне вступления в Киев советских войск, святыня была вывезена в Варшаву епископом Переяславским Мстиславом (Скрипником). Там он передал ее архиепископу Палладию (Видибиде-Руденку), который переправил святыню в Америку.

По давней традиции каждый четверг после литургии перед чудотворной иконой совершался молебен с акафистом св. Николаю.