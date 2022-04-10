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Факти / Україна / Суспільство

В Україну повернеться чудотворна ікона святого Миколи Мокрого – Зеленський

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
В Україну повернеться чудотворна ікона святого Миколи Мокрого – Зеленський

В Україну повернеться одна з найшанованіших святинь Софії Київської – ікона святого Миколи (Мокрого).

Це перша чудотворна ікона Русі, яка була вивезена з України під час Другої світової війни. Про це під час відеозвернення 9 квітня повідомив президент Володимир Зеленський.

– Ми довго працювали, щоб повернути її. Вона була вивезена з України під час Другої світової війни, і свого часу вона буде вдома – в святій Софії. Вдячний за це рішення ієрархам, духовенству та вірним Української православної церкви США, – сказав Зеленський.

Президент висловив надію на те, що повернення ікони стане для нашої країни важливим символом.

– Хочу, щоб повернення цієї святині стало для всіх нас важливим фундаментальним символом. Символом того, що ми повернемо в Україну усе наше, усе українське. Ми обов’язково повернено справедливість і повний контроль над нашою землею, – додав він.

ікона святого Миколи (Мокрого)

Що відомо про ікону святого Миколи (Мокрого)

До 1943 року ікона святого Миколи (Мокрого) зберігалася на хорах Софіївського собору, в іконостасі Миколаївського вівтаря, праворуч від царських врат, як храмовий образ.

Напередодні вступу до Києва радянських військ, святиню було вивезено до Варшави єпископом Переяславським Мстиславом (Скрипником). Там він передав її архиєпископові Палладію (Відибіді-Руденку), який переправив святиню до Америки.

За давньою традицією щочетверга після літургії перед чудотворною іконою відправлявся молебень із акафістом св. Миколаю.

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