В Україні нові будинки планують зводити із сучасними бомбосховищами. Про це розповіла народна депутатка, лідер партії Слуга народу Олена Шуляк.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону вона зазначила, що при проектуванні новобудов ми орієнтуватимемося на досвід Ізраїлю.

– Ми розуміємо, що нам потрібно відновлювати всю нашу інфраструктуру і будувати нові житлові будинки. Потрібно більше приділяти уваги саме тому, щоб будинки були забезпечені сучасними бомбосховищами. І наразі ми розглядаємо досвід Ізраїлю, який з 2004 року використовує при будівництві житлових будинків спеціальні бункери з певним обладнанням, вентиляцією, кондиціонуванням для того, щоб людям, у випадку бомбардування, було комфортно там перебувати, – сказала вона.

А до будинків, які були зведені раніше, Шуляк пропонує будувати окремі індивідуальні бункери, де люди зможуть почуватися безпечно.

Це питання планується урегулювати на законодавчому рівні – з прописаними нормами та правилами.