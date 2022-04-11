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Факти / Україна / Суспільство

В Україні нові будинки планують зводити із сучасними бомбосховищами – Шуляк

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олена Шуляк

В Україні нові будинки планують зводити із сучасними бомбосховищами. Про це розповіла народна депутатка, лідер партії Слуга народу Олена Шуляк.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону вона зазначила, що при проектуванні новобудов ми орієнтуватимемося на досвід Ізраїлю.

– Ми розуміємо, що нам потрібно відновлювати всю нашу інфраструктуру і будувати нові житлові будинки. Потрібно більше приділяти уваги саме тому, щоб будинки були забезпечені сучасними бомбосховищами. І наразі ми розглядаємо досвід Ізраїлю, який з 2004 року використовує при будівництві житлових будинків спеціальні бункери з певним обладнанням, вентиляцією, кондиціонуванням для того, щоб людям, у випадку бомбардування, було комфортно там перебувати, – сказала вона.

А до будинків, які були зведені раніше, Шуляк пропонує будувати окремі індивідуальні бункери, де люди зможуть почуватися безпечно.

Це питання планується урегулювати на законодавчому рівні – з прописаними нормами та правилами.

– Архітектури проектують спираючись на державні будівельні норми. І я сподіваюсь, що ця ініціатива буде схвально прийнята всіма учасниками будівельного процесу. Сьогодні ми розуміємо, що питання безпеки для українців на багато років вперед стоятиме на першому місці, – додала вона.

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