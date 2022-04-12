Родственники оккупантов ждут их в РФ с награбленными вещами: СБУ перехватила новый разговор

Родственники российских военных ждут их дома не с победой, а награбленными ценностями и бытовыми вещами. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить Службе безопасности Украины.

По данным СБУ, российская армия называет мародерство в Украине так называемой “спецоперацией по зачистке домов”.

На записи можно услышать, что некоторые российские военные принимают заказы на награбленные вещи, как перед походом в магазин или супермаркет.

— Как вот этот “герой”: позвонил своему отцу прямо из дома, который грабил. Порадовал отца-рыбака, что попал в дом “богатого рыболова”, — отметили в СБУ.

Когда родственник российского военного услышал перечень фирм производителей рыболовного снаряжения, то аж разволновался.

— Ничего себе! Ты знаешь, сколько стоят те воблеры, которые я покупал за 800 рублей? Сейчас за 2 тыс. лежат, – заявил отец захватчика.

Когда он узнал, что в доме рыболова немало такого добра, то начал наставлять сына, чтобы он брал все, что там найдется. Однако предупредил российского солдата, чтобы тот был осторожен, иначе ему “припишут мародерство”.

– Но смотри только осторожно, чтобы вам не приписали мародерство. Это якобы трофей, но чтобы вас никто не фотографировал, – сказал его отец.

В СБУ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины точно не будут фотографировать российских оккупантов, однако будут уничтожать в бою за военные преступления, совершаемые на территории нашего государства.