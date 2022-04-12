Дружини російських військових закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок – СБУ

Дружини російських військовослужбовців закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських дівчат та жінок. Про це свідчить чергова розмова загарбників, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

У СБУ наголосили, що цей запис відображає моральні цінності не лише ворожих військових, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують повномасштабну війну на території України.

– Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло? Головне – користуйся презервативами (в оригіналі жінка сказала російською: Предохраняйся там, – Ред.), – заявила дружина своєму чоловікові-окупанту.

У СБУ вважають, що додаткові коментарі зайві після прослуховування розмови, що може шокувати.